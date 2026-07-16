Администрация Клинцов сообщила об аварийных работах на местной ТЭЦ и сроках восстановления воды

Жители Клинцов в Брянской области остались без горячей воды из-за аварийных работ на местной ТЭЦ. Подачу ресурса ограничили до 20 июля, сообщили в городской администрации.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате

Специалисты "Клинцовской ТЭЦ" проводят срочный ремонт оборудования. В мэрии города призвали горожан проявить терпение, пообещав восстановить водоснабжение в полном объеме к следующей неделе.

Параметр Информация Причина отключения Неотложные технические работы на ТЭЦ Срок восстановления После 20 июля

Для обычного горожанина такое отключение означает необходимость пользоваться бойлерами или греть воду вручную в течение недели. Подобные внеплановые работы на теплосетях часто становятся проблемой для многоквартирных домов, особенно если ремонт затягивается.

"Полноценная подача горячего водоснабжения будет организована только после 20 июля", — сообщили в пресс-службе городской администрации.

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