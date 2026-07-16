Администрация Клинцов сообщила об аварийных работах на местной ТЭЦ и сроках восстановления воды

Жители Клинцов в Брянской области остались без горячей воды из-за аварийных работ на местной ТЭЦ. Подачу ресурса ограничили до 20 июля, сообщили в городской администрации.
Специалисты "Клинцовской ТЭЦ" проводят срочный ремонт оборудования. В мэрии города призвали горожан проявить терпение, пообещав восстановить водоснабжение в полном объеме к следующей неделе.
|Параметр
|Информация
|Причина отключения
|Неотложные технические работы на ТЭЦ
|Срок восстановления
|После 20 июля
Для обычного горожанина такое отключение означает необходимость пользоваться бойлерами или греть воду вручную в течение недели. Подобные внеплановые работы на теплосетях часто становятся проблемой для многоквартирных домов, особенно если ремонт затягивается.
"Полноценная подача горячего водоснабжения будет организована только после 20 июля", — сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.