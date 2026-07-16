Смертность выросла в три раза: Курская область продлила режим безопасности из-за трагедий

В Курской области продлили месячник безопасности на воде. Решение приняли из-за резкого роста числа трагедий: с начала июня количество погибших в водоемах выросло в три раза по сравнению с прошлым годом.
С 1 июня в регионе утонули шесть человек, среди которых есть ребенок. Большинство несчастных случаев произошло в местах, где купание запрещено или не организовано.
"Основная причина происшествий — купание в неорганизованных местах. Чаще всего это сопровождается употреблением алкоголя, что увеличивает риск. Причина гибели детей — отсутствие должного контроля со стороны родителей", — пояснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Курской области Александр Иванов.
Реакция властей коснулась не только предупреждений, но и административных мер. За полтора месяца сотрудники полиции составили 69 протоколов на родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
|Показатель
|Значение
|Погибшие на воде (с 1 июня)
|6 человек
|Рост смертности к прошлому году
|в 3 раза
|Протоколы на родителей
|69 штук
Такие участки берега не патрулируют спасатели, там нет отметок о глубине и могут быть скрытые опасности: сильное течение, ямы или коряги под водой.
Спиртное притупляет чувство опасности, замедляет реакцию и нарушает координацию движений, что делает человека беспомощным даже на небольшой глубине.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.