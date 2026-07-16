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Смертность выросла в три раза: Курская область продлила режим безопасности из-за трагедий

Россия » Центр » Курск

В Курской области продлили месячник безопасности на воде. Решение приняли из-за резкого роста числа трагедий: с начала июня количество погибших в водоемах выросло в три раза по сравнению с прошлым годом.

Парковый водоём
Фото: commons.wikimedia.org by Uz1awa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Парковый водоём

С 1 июня в регионе утонули шесть человек, среди которых есть ребенок. Большинство несчастных случаев произошло в местах, где купание запрещено или не организовано.

"Основная причина происшествий — купание в неорганизованных местах. Чаще всего это сопровождается употреблением алкоголя, что увеличивает риск. Причина гибели детей — отсутствие должного контроля со стороны родителей", — пояснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Курской области Александр Иванов.

Реакция властей коснулась не только предупреждений, но и административных мер. За полтора месяца сотрудники полиции составили 69 протоколов на родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Показатель Значение
Погибшие на воде (с 1 июня) 6 человек
Рост смертности к прошлому году в 3 раза
Протоколы на родителей 69 штук

Ответы на популярные вопросы

Почему запрещено купаться в неорганизованных местах?

Такие участки берега не патрулируют спасатели, там нет отметок о глубине и могут быть скрытые опасности: сильное течение, ямы или коряги под водой.

Как алкоголь влияет на безопасность в воде?

Спиртное притупляет чувство опасности, замедляет реакцию и нарушает координацию движений, что делает человека беспомощным даже на небольшой глубине.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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