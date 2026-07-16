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Глаза разбегаются от масштаба: Петрозаводск изменил облик набережной на века вперед

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Петрозаводске продолжают реконструкцию Онежской набережной. Работы на участке от Ротонды до памятника Петру I не успели завершить к Дню города, который отмечали 27 июня, поэтому сейчас подрядчик "БИОЭН" закрывает оставшиеся вопросы по благоустройству.

Петрозаводск
Фото: ru.wikipedia.org by A.Savin is licensed under free more info
Петрозаводск

Одной из главных точек обновления стал амфитеатр в створе проспекта Ленина. Здесь решили изменить отделочные материалы: вместо прежнего варианта используют карельский гранит. Новые плиты уже уложили, при этом часть оригинальной брусчатки из малинового кварцита решили сохранить. В ближайшее время на этом отрезке установят новые скамейки, малые архитектурные формы, опоры освещения и светильники.

Жители города обращали внимание на крупные кучи земли, складированные на набережной. Как пояснили в администрации, этот грунт привезен специально для обустройства новых газонов.

Реставрация Ротонды

Параллельно с благоустройством дорожек начался ремонт Ротонды. Это сооружение считается одной из главных визуальных доминант города, поэтому работы здесь носят комплексный характер. Специалисты приведут в порядок бетонное покрытие, обновят штукатурку и краску на куполе и колоннах, а также восстановят систему освещения.

"Это уже на века, это наш гранит — он полтысячи лет будет лежать. Может где-то что-то нужно будет поправить, а так он вечен. Правнукам точно хватит", — заверил губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

Объект Виды работ
Амфитеатр Укладка карельского гранита, сохранение малинового кварцита, установка мебели и света
Ротонда Ремонт бетона, малярные работы по куполу и колоннам, замена освещения
Зеленые зоны Создание новых газонов из привезенного грунта
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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