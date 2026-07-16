Логистика больше не душит стройку: запуск нового цеха изменит темпы работ на всем Дальнем Востоке

Дальневосточный завод полиэтиленовых труб расширяет производство. К концу августа 2026 года предприятие запустит второй цех. Завод начнет выпускать спиральновитые трубы диаметром от 600 до 3000 мм, колодцы, очистные сооружения и канализационные насосные станции. О расширении решили после запросов строителей из регионов.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил завод, осмотрел линии и обсудил с руководством участие предприятия в инфраструктурных проектах края. Продукция завода входит в перечни федеральной и региональной поддержки. Это упрощает её внедрение в программы обновления коммунальных сетей.
|Этап развития
|Срок / Результат
|Ввод второго цеха
|Конец августа 2026 года
|Запуск цеха труб в ППУ-изоляции
|2027 год
|Запуск цеха по переработке полимеров
|2028 год
Полиэтиленовые трубы служат до 100 лет и не гниют. Монтировать и сваривать их проще, чем металл, а цена ниже. Для Дальнего Востока локальное производство решает главную проблему — логистику. Компании больше не зависят от длинных плеч доставки и сокращают сроки стройки.
Завод уже поставляет продукцию в Приморье, Амурскую область, Сахалин, Якутию и Еврейскую АО. В самом Хабаровском крае трубы используют, например, на объектах острова Большой Уссурийский.
По итогам визита Дмитрий Демешин поручил ведомствам отдавать приоритет продукции завода в краевых проектах. Также власти проведут анализ рынка ДФО, чтобы понять реальный спрос на трубы и сопутствующие товары на годы вперед.
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