Логистика больше не душит стройку: запуск нового цеха изменит темпы работ на всем Дальнем Востоке

Дальневосточный завод полиэтиленовых труб расширяет производство. К концу августа 2026 года предприятие запустит второй цех. Завод начнет выпускать спиральновитые трубы диаметром от 600 до 3000 мм, колодцы, очистные сооружения и канализационные насосные станции. О расширении решили после запросов строителей из регионов.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Канализационные трубы

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил завод, осмотрел линии и обсудил с руководством участие предприятия в инфраструктурных проектах края. Продукция завода входит в перечни федеральной и региональной поддержки. Это упрощает её внедрение в программы обновления коммунальных сетей.

Этап развития Срок / Результат Ввод второго цеха Конец августа 2026 года Запуск цеха труб в ППУ-изоляции 2027 год Запуск цеха по переработке полимеров 2028 год

Полиэтиленовые трубы служат до 100 лет и не гниют. Монтировать и сваривать их проще, чем металл, а цена ниже. Для Дальнего Востока локальное производство решает главную проблему — логистику. Компании больше не зависят от длинных плеч доставки и сокращают сроки стройки.

Завод уже поставляет продукцию в Приморье, Амурскую область, Сахалин, Якутию и Еврейскую АО. В самом Хабаровском крае трубы используют, например, на объектах острова Большой Уссурийский.

По итогам визита Дмитрий Демешин поручил ведомствам отдавать приоритет продукции завода в краевых проектах. Также власти проведут анализ рынка ДФО, чтобы понять реальный спрос на трубы и сопутствующие товары на годы вперед.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов