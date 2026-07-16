Молодые люди больше не хотят уезжать: Калмыкия внедрила механизм, который изменил выбор карьеры

С начала года 1 466 школьников в Калмыкии нашли временную работу через Кадровый центр республики. Показатель почти сравнялся с результатами первого полугодия прошлого года, когда трудоустроились 1 370 подростков.
Система работает на базе нацпроекта "Кадры". Она объединяет службу занятости, школы и работодателей, чтобы выпускники могли найти работу по специальности дома, а не уезжали из региона.
В 14 подразделениях Кадрового центра работают консультанты. Они учат молодежь составлять резюме, проходить собеседования и подбирать вакансии. Тем, кто решил открыть свое дело, помогают с базовыми вопросами предпринимательства.
Для студентов создают индивидуальные карьерные маршруты. Отдельный подход применяют к людям с инвалидностью: вакансии подбирают по рекомендациям медико-социальной экспертизы, а после найма специалисты помогают человеку адаптироваться на рабочем месте.
"Сейчас важно показать молодежи Калмыкии реальные возможности, которые есть в регионе. Именно поэтому мы сопровождаем ребят на каждом этапе — от первых профориентационных мероприятий до трудоустройства", — отметил директор Кадрового центра Калмыкии Инджи Нимгиров.
Популярным форматом стали профтуры — экскурсии на реальные производства. С начала года организовали восемь таких поездок, в которых приняли участие 146 школьников. Ребята общаются с мастерами и видят условия труда изнутри.
Регистрация на туры проходит через платформу "Работа России". В будущем планируют запустить дистанционные и VR-экскурсии для тех, кто не может посетить предприятие лично.
|Показатель
|Значение
|Временную работу получили (с начала года)
|1 466 человек
|Воспользовались услугами профориентации (с нач. 2026 г.)
|1 485 человек
|Количество проведенных профтуров
|8 экскурсий
Ранний выход на рынок труда и осознанный выбор профессии снижают риск молодежной безработицы и оттока кадров из республики. Когда школьник видит реальное производство и получает поддержку консультанта, он может построить карьеру в своем регионе, опираясь на конкретные запросы местных предприятий.
Эта система превращает поиск работы из случайного процесса в управляемую траекторию: от экскурсии на завод до первого трудового договора.
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