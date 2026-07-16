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Молодые люди больше не хотят уезжать: Калмыкия внедрила механизм, который изменил выбор карьеры

Россия » Юг » Элиста

С начала года 1 466 школьников в Калмыкии нашли временную работу через Кадровый центр республики. Показатель почти сравнялся с результатами первого полугодия прошлого года, когда трудоустроились 1 370 подростков.

Лекция в учебном классе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Лекция в учебном классе

Система работает на базе нацпроекта "Кадры". Она объединяет службу занятости, школы и работодателей, чтобы выпускники могли найти работу по специальности дома, а не уезжали из региона.

Сопровождение и поддержка

В 14 подразделениях Кадрового центра работают консультанты. Они учат молодежь составлять резюме, проходить собеседования и подбирать вакансии. Тем, кто решил открыть свое дело, помогают с базовыми вопросами предпринимательства.

Для студентов создают индивидуальные карьерные маршруты. Отдельный подход применяют к людям с инвалидностью: вакансии подбирают по рекомендациям медико-социальной экспертизы, а после найма специалисты помогают человеку адаптироваться на рабочем месте.

"Сейчас важно показать молодежи Калмыкии реальные возможности, которые есть в регионе. Именно поэтому мы сопровождаем ребят на каждом этапе — от первых профориентационных мероприятий до трудоустройства", — отметил директор Кадрового центра Калмыкии Инджи Нимгиров.

Профтуры и статистика

Популярным форматом стали профтуры — экскурсии на реальные производства. С начала года организовали восемь таких поездок, в которых приняли участие 146 школьников. Ребята общаются с мастерами и видят условия труда изнутри.

Регистрация на туры проходит через платформу "Работа России". В будущем планируют запустить дистанционные и VR-экскурсии для тех, кто не может посетить предприятие лично.

Показатель Значение
Временную работу получили (с начала года) 1 466 человек
Воспользовались услугами профориентации (с нач. 2026 г.) 1 485 человек
Количество проведенных профтуров 8 экскурсий

Почему это важно

Ранний выход на рынок труда и осознанный выбор профессии снижают риск молодежной безработицы и оттока кадров из республики. Когда школьник видит реальное производство и получает поддержку консультанта, он может построить карьеру в своем регионе, опираясь на конкретные запросы местных предприятий.

Эта система превращает поиск работы из случайного процесса в управляемую траекторию: от экскурсии на завод до первого трудового договора.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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