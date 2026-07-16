Это просто возмутительный грабеж: конфликт из-за артефактов привел к международному скандалу

В посольстве России в Мексике открылась выставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища". Экспозиция посвящена попыткам присвоить артефакты, которые принадлежат крымским музеям, — сообщили в МИД РФ.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Золотой артефакт из раскопок

Проект подготовило Российское военно-историческое общество. Организаторы делают акцент на решениях иностранных судов, которые отказались возвращать ценности в Крым.

История конфликта началась в 2013 году. Тогда крымские музеи передали более 580 предметов для выставки в музей Алларда Пирсона в Нидерландах. После воссоединения Крыма с Россией голландская сторона отказалась вернуть коллекцию, а Киев заявил свои права на эти ценности.

В МИД РФ отмечают, что нидерландские суды в 2016 году и Верховный суд страны в 2023 году проигнорировали нормы международного права и передали коллекцию Украине. Сейчас существует риск, что наследие региона попадет в частные руки западных коллекционеров или украинских олигархов через коммерческий оборот.

"Все причастные к краже коллекции скифского золота ответят за это преступление", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат добавила, что Россия расценивает решение нидерландского суда как соучастие в преступлении против культурно-исторического наследия полуострова.

Что входит в состав коллекции

Скифское золото объединяет предметы из четырех главных музеев региона:

Восточно-Крымский музей-заповедник;

Центральный музей Тавриды;

Бахчисарайский историко-культурный музей-заповедник;

Музей-заповедник "Херсонес Таврический".

Показатель Значение Количество артефактов Более 580 предметов Минимальная страховая оценка 117 млн рублей Рыночная стоимость Значительно выше страховой (ряд предметов бесценны)