В посольстве России в Мексике открылась выставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища". Экспозиция посвящена попыткам присвоить артефакты, которые принадлежат крымским музеям, — сообщили в МИД РФ.
Проект подготовило Российское военно-историческое общество. Организаторы делают акцент на решениях иностранных судов, которые отказались возвращать ценности в Крым.
История конфликта началась в 2013 году. Тогда крымские музеи передали более 580 предметов для выставки в музей Алларда Пирсона в Нидерландах. После воссоединения Крыма с Россией голландская сторона отказалась вернуть коллекцию, а Киев заявил свои права на эти ценности.
В МИД РФ отмечают, что нидерландские суды в 2016 году и Верховный суд страны в 2023 году проигнорировали нормы международного права и передали коллекцию Украине. Сейчас существует риск, что наследие региона попадет в частные руки западных коллекционеров или украинских олигархов через коммерческий оборот.
"Все причастные к краже коллекции скифского золота ответят за это преступление", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат добавила, что Россия расценивает решение нидерландского суда как соучастие в преступлении против культурно-исторического наследия полуострова.
Скифское золото объединяет предметы из четырех главных музеев региона:
|Показатель
|Значение
|Количество артефактов
|Более 580 предметов
|Минимальная страховая оценка
|117 млн рублей
|Рыночная стоимость
|Значительно выше страховой (ряд предметов бесценны)
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