Никаких привычных поездок: работа на путях МЦД-3 перекроила график движения на выходные

Пассажиры пригородных поездов МЦД-3 и Казанского направления 18 и 19 июля столкнутся с изменениями в расписании. Железнодорожники вводят корректировки из-за строительных работ на путях.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЦД-3

В эти дни интервалы между поездами на отдельных участках вырастут до 15 минут. Для тех, кто привык пользоваться скоростными поездами "Иволга" со стороны станции Ипподром, маршруты изменятся: часть составов не выйдет на линию МЦД.

Такие поезда будут следовать до Казанского вокзала и обратно, а некоторые рейсы закончат путь на станции Митьково.

Параметр Детали Даты ограничений 18 и 19 июля Максимальный интервал до 15 минут Особенности маршрутов "Иволги" следование до Казанского вокзала или станции Митьково

Чтобы не тратить лишнее время на платформе, водителям и пассажирам советуют проверить актуальное расписание в приложении "Расписание и билеты ЦППК" или на сайте перевозчика.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех