Никаких привычных поездок: работа на путях МЦД-3 перекроила график движения на выходные

Пассажиры пригородных поездов МЦД-3 и Казанского направления 18 и 19 июля столкнутся с изменениями в расписании. Железнодорожники вводят корректировки из-за строительных работ на путях.
В эти дни интервалы между поездами на отдельных участках вырастут до 15 минут. Для тех, кто привык пользоваться скоростными поездами "Иволга" со стороны станции Ипподром, маршруты изменятся: часть составов не выйдет на линию МЦД.
Такие поезда будут следовать до Казанского вокзала и обратно, а некоторые рейсы закончат путь на станции Митьково.
|Параметр
|Детали
|Даты ограничений
|18 и 19 июля
|Максимальный интервал
|до 15 минут
|Особенности маршрутов "Иволги"
|следование до Казанского вокзала или станции Митьково
Чтобы не тратить лишнее время на платформе, водителям и пассажирам советуют проверить актуальное расписание в приложении "Расписание и билеты ЦППК" или на сайте перевозчика.
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