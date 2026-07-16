Город встанет в пробках: перекрытия 18 июля в четырех районах Санкт-Петербурга изменят привычный путь

В четырех районах Санкт-Петербурга с 18 июля изменят схему движения транспорта. О перекрытиях и ограничениях сообщили в ГАТИ. Изменения затронут Калининский, Василеостровский, Невский и Приморский районы.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Санкт-Петербург, Нева, Эрмитаж, Зимний дворец

Где и когда закроют дороги

Самые резкие изменения ждут водителей в Калининском районе. Здесь на несколько дней полностью перекроют часть Светлановского проспекта.

Район Участок и сроки Причина / Детали Калининский Светлановский пр. (от Тихорецкого пр. до ул. Ак. Байкова) Полное закрытие 18-19 июля. Затронуты перекрестки с ул. Веденеева и ал. Ак. Глушко. Калининский Светлановский пр. (от ул. Ак. Байкова до Суздальского пр.) Ограничения 18-22 июля. 18-19 июля закрыт выезд от Северного пр. к ул. Ак. Байкова. Невский Перекресток пр. Солидарности и ул. Подвойского Ограничения 18-30 июля. Модернизируют светофор. Василеостровский Биржевая линия (от Биржевого пер. до пл. Ак. Сахарова) С 18 июля 2026 по 30 апреля 2029. Установка ограждений. Приморский Школьная ул. (от Шишмарёвского пер. до ул. Оскаленко) и Полевая Сабировская ул. С 18 июля 2026 по 17 июля 2027. Прокладка инженерных сетей.

Специалисты ГАТИ рекомендуют водителям заранее продумать маршруты и следовать временным знакам и схемам объезда.