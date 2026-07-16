Город встанет в пробках: перекрытия 18 июля в четырех районах Санкт-Петербурга изменят привычный путь

В четырех районах Санкт-Петербурга с 18 июля изменят схему движения транспорта. О перекрытиях и ограничениях сообщили в ГАТИ. Изменения затронут Калининский, Василеостровский, Невский и Приморский районы.
Самые резкие изменения ждут водителей в Калининском районе. Здесь на несколько дней полностью перекроют часть Светлановского проспекта.
|Район
|Участок и сроки
|Причина / Детали
|Калининский
|Светлановский пр. (от Тихорецкого пр. до ул. Ак. Байкова)
|Полное закрытие 18-19 июля. Затронуты перекрестки с ул. Веденеева и ал. Ак. Глушко.
|Калининский
|Светлановский пр. (от ул. Ак. Байкова до Суздальского пр.)
|Ограничения 18-22 июля. 18-19 июля закрыт выезд от Северного пр. к ул. Ак. Байкова.
|Невский
|Перекресток пр. Солидарности и ул. Подвойского
|Ограничения 18-30 июля. Модернизируют светофор.
|Василеостровский
|Биржевая линия (от Биржевого пер. до пл. Ак. Сахарова)
|С 18 июля 2026 по 30 апреля 2029. Установка ограждений.
|Приморский
|Школьная ул. (от Шишмарёвского пер. до ул. Оскаленко) и Полевая Сабировская ул.
|С 18 июля 2026 по 17 июля 2027. Прокладка инженерных сетей.
Специалисты ГАТИ рекомендуют водителям заранее продумать маршруты и следовать временным знакам и схемам объезда.
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