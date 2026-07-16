Жизнь скота висит на волоске: завоз горючего в Якутию предопределил исход сенокоса

Аграрии 19 районов Якутии и Якутска получили первую партию топлива перед началом сенокоса. На текущий момент распределили 844,5 тонны горючего, что покрывает около 20% потребности региона на июль.

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Для северных территорий своевременный завоз ГСМ определяет успех всей кормозаготовительной кампании. Если техника встанет из-за отсутствия дизеля, обеспечить скот кормами на зиму будет невозможно.

Ситуация в улусах: от списков до лимитов

В Верхневилюйском улусе выдача топлива началась на АЗС в селе Хоро. В район завезли 40 тонн дизеля. Списки получателей утверждают главы наслегов, что позволяет избежать хаоса при распределении.

"С сегодняшнего дня хозяйствам начали отпускать горючее на заправке АО "Саханефтегазсбыт". Первым заехал владелец ЛПХ из Кентика Николай Кырджагастыров и получил 100 литров топлива", — рассказал начальник управления сельского хозяйства улуса Семён Васильев.

В Амгинском улусе график сдвинут на один день — выдача стартует 17 июля. Району выделили 50 тонн топлива, которые распределены между двумя заправками: "Саханефтегазсбыт" (30 тонн) и "Туймаада-нефть" (20 тонн).

Мегино-Кангаласский улус ввел определенные ограничения. В селе Майя бензин продают до 30 литров, дизель частным лицам по обычным картам не отпускают — только по топливным картам или крупными партиями по заявкам наслегов.

Северный завоз и цены в Усть-Янском районе

В Усть-Янском районе ситуация иная: здесь работают на запасах, привезенных в прошлую навигацию. Очередей на АЗС нет, но в учреждения района уже спустили распоряжение об экономии горючего.

Марка топлива Цена за литр (Усть-Янский р-н) Бензин АИ-92 96 рублей Дизельное топливо 111 рублей

Высокая стоимость литра в отдаленных районах напрямую зависит от сложности северной логистики и стоимости доставки в период навигации.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов