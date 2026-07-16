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Остров Сахалин замер в ожидании: завершение ключевого этапа стройки определило зимний график работ

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

На Сахалине до конца сентября планируют закрыть тепловой контур научно-образовательного центра "СахалинТех". Сейчас строители монтируют кровлю и прокладывают внутренние сети: отопление, вентиляцию, связь и системы пожаротушения. О ходе работ сообщил министр строительства региона Николай Давыдов.

Строители на стройке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строители на стройке

Объект возводят по поручению Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". В будущем центр станет главной научной и образовательной площадкой острова.

Фасадные стекла монтируют быстрее графика, поэтому здание уже обрело окончательный облик. Параллельно рабочие обустраивают внешнюю бытовую и ливневую канализацию.

"Главная задача на ближайшее время — полностью закрыть тепловой контур "СахалинТеха" до конца сентября. Это позволит запустить отопление с наступлением холодов и зимой перейти к отделке внутри", — пояснил Николай Давыдов.

Глава ведомства заверил, что стройплощадка укомплектована материалами в полном объеме, задержек с поставками нет.

Этап работ Статус / Срок
Закрытие теплового контура До конца сентября
Остекление фасада С опережением графика
Внутренние отделочные работы Зимний период

Развитие образовательной инфраструктуры региона продолжится и в других точках: к 2028 году на Сахалине построят три новые школы, которые рассчитаны более чем на 1400 учеников.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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