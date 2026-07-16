Остров Сахалин замер в ожидании: завершение ключевого этапа стройки определило зимний график работ

На Сахалине до конца сентября планируют закрыть тепловой контур научно-образовательного центра "СахалинТех". Сейчас строители монтируют кровлю и прокладывают внутренние сети: отопление, вентиляцию, связь и системы пожаротушения. О ходе работ сообщил министр строительства региона Николай Давыдов.
Объект возводят по поручению Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". В будущем центр станет главной научной и образовательной площадкой острова.
Фасадные стекла монтируют быстрее графика, поэтому здание уже обрело окончательный облик. Параллельно рабочие обустраивают внешнюю бытовую и ливневую канализацию.
"Главная задача на ближайшее время — полностью закрыть тепловой контур "СахалинТеха" до конца сентября. Это позволит запустить отопление с наступлением холодов и зимой перейти к отделке внутри", — пояснил Николай Давыдов.
Глава ведомства заверил, что стройплощадка укомплектована материалами в полном объеме, задержек с поставками нет.
|Этап работ
|Статус / Срок
|Закрытие теплового контура
|До конца сентября
|Остекление фасада
|С опережением графика
|Внутренние отделочные работы
|Зимний период
Развитие образовательной инфраструктуры региона продолжится и в других точках: к 2028 году на Сахалине построят три новые школы, которые рассчитаны более чем на 1400 учеников.
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