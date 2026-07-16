Жизнь в поселке меняется на глазах: в Ульяновской области стартовало обновление инфраструктуры

В Радищевском районе Ульяновской области начали масштабное обновление базовой инфраструктуры. В поселении одновременно строят новый водовод, завершили переоснащение поликлиники и капитально ремонтируют старейшую школу. Ход работ проинспектировал депутат Государственной думы Владимир Кононов.

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Обновление водопроводных сетей

Проблема водоснабжения остается одной из самых острых для региона. За 2025 год в области ввели в строй 50 километров новых сетей, включая объекты в Чердаклинском районе и Новой Майне. В Радищевском районе после жалоб жителей удалось привлечь федеральное финансирование на капитальный ремонт водовода.

"На сегодня проложили 2 километра трубопровода. Сейчас укладывают трубу в траншею и засыпают песком. Завершим работы к 31 августа 2026 года", — сообщил начальник инженерного сектора "Ульяновскводоканала" Игорь Фокеев.

"Без воды нет жизни. За прошлый год в области провели более 50 километров водоводов. Хорошо сработали в Новомайнском и Чердаклинском районах. Уверен, что и здесь работы сделают качественно и в срок. Объект на контроле у губернатора, главы района и лично у меня", — отметил депутат Государственной думы Владимир Кононов.

Модернизация медицины

Районная больница обновила поликлинику через программу модернизации первичного звена. Средства направили на замену оборудования и ремонт кабинетов.

Параметр Результат Объем инвестиций 42 млн рублей Новое оборудование Флюорограф, аппарат УЗИ, стоматологические установки Обновленные помещения Процедурный, хирургический и ЛОР-кабинеты

"Мы приобрели оборудование, обновили стоматологические установки, полностью переоснастили процедурный, хирургический и лор-кабинеты", — пояснила главный врач Радищевской районной больницы Светлана Густова.

Реформа образования

Капитальный ремонт Радищевской средней школы № 1, где учатся более 300 детей, финансирует государство в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Новая школа". В здании полувековой давности меняют всё: от кровли и окон до инженерных систем. Школу оснащают интерактивными панелями и новой мебелью.

"Идем в графике. Срок окончания работ — 14 августа. Почти завершили финишные работы на втором и третьем этажах, переходим к первому", — сообщил заместитель директора подрядной организации Артур Кадыров.

Параллельно с ремонтом старых зданий в регионе развивают новые площадки, например, современный комплекс школы и детского сада в селе Ореховка. В текущем году в области ремонтируют 41 школу и 6 детских садов, в следующем плане — еще 17 школ и 8 садов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов