Тихий ужас на дачном участке: природа Поволжья подготовила серьезное испытание для здоровья

Жители Поволжья и других регионов России в разгар дачного сезона могут столкнуться с риском заражения туляремией. Инфекцию переносят грызуны и насекомые, предупредили в Роспотребнадзоре.
Болезнь относится к зоонозным инфекциям, очаги которых распределены по всей стране. Заражение происходит не только через укусы, но и при контакте с грязной водой или продуктами, которые оставили в открытом доступе.
"Для профилактики нужно защищать свое жилье, дачные участки и подвалы от проникновения грызунов, а также надевать закрытую одежду и пользоваться средствами против насекомых", — сообщили в ведомстве.
Болезнь проявляется воспалением лимфоузлов и появлением болезненных язв в месте укуса. В тяжелых случаях развиваются кашель, одышка и сильные боли в животе, сопровождающиеся рвотой.
Самым надежным способом защиты считается вакцинация. Прививку рекомендуют обновлять раз в пять лет.
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