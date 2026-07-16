Тихий ужас на дачном участке: природа Поволжья подготовила серьезное испытание для здоровья

Жители Поволжья и других регионов России в разгар дачного сезона могут столкнуться с риском заражения туляремией. Инфекцию переносят грызуны и насекомые, предупредили в Роспотребнадзоре.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Мышь в погребе

Болезнь относится к зоонозным инфекциям, очаги которых распределены по всей стране. Заражение происходит не только через укусы, но и при контакте с грязной водой или продуктами, которые оставили в открытом доступе.

"Для профилактики нужно защищать свое жилье, дачные участки и подвалы от проникновения грызунов, а также надевать закрытую одежду и пользоваться средствами против насекомых", — сообщили в ведомстве.

Симптомы и защита

Болезнь проявляется воспалением лимфоузлов и появлением болезненных язв в месте укуса. В тяжелых случаях развиваются кашель, одышка и сильные боли в животе, сопровождающиеся рвотой.

Самым надежным способом защиты считается вакцинация. Прививку рекомендуют обновлять раз в пять лет.

Экспертная проверка:

специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова