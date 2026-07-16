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Миллиарды в асфальт: дорожные работы в Красноярском крае вышли на финальную стадию реализации

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярском крае дорожники приступили к работам на всех 59 объектах, запланированных на текущий год по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Сейчас готова почти половина всего объема работ.

Ночная работа дорожной техники
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ночная работа дорожной техники

Показатели по типам покрытия распределились так: нижние слои уложили на 53%, переходный тип восстановили на 45%, а верхние слои готовы на 22% (295,3 тыс. м² из общего объема в 1,33 млн м²).

Показатель Значение
Количество объектов в работе 59
Общая стоимость работ 8,5 млрд рублей
Общий объем восстановления покрытия 168 км
Количество новых мостов 10

Статус дорожных участков

Рабочие полностью закончили ремонт трассы Саянск — Тубинск — граница Курагинского округа и уложили покрытие на участке Красноярск — Енисейск. Завершается ремонт дорог Абан — Быстровка, Берёзовка — Архангельское и Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка. На участке Канск — Тасеево — Устье готовность составляет 70%.

По мостовым сооружениям основные работы идут на трассе Саяны (мосты через реки Сейба и Средняя Сейба на 210 и 220 км). Также подрядчик заканчивает ремонт моста через реку Третья на направлении Игнатово — Шагирислам.

"Цель — полностью завершить работы с покрытием до конца лета. Погода в первую половину июня не благоволила дорожникам, но серьёзных отставаний нет. Уже готовим перечень объектов на 2027 год: большая часть согласована с министерством транспорта края, идет подготовка проектной документации и торгов в четвертом квартале", — сообщил руководитель КрУДора Андрей Журавлёв.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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