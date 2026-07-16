Миллиарды в асфальт: дорожные работы в Красноярском крае вышли на финальную стадию реализации

В Красноярском крае дорожники приступили к работам на всех 59 объектах, запланированных на текущий год по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Сейчас готова почти половина всего объема работ.
Показатели по типам покрытия распределились так: нижние слои уложили на 53%, переходный тип восстановили на 45%, а верхние слои готовы на 22% (295,3 тыс. м² из общего объема в 1,33 млн м²).
|Показатель
|Значение
|Количество объектов в работе
|59
|Общая стоимость работ
|8,5 млрд рублей
|Общий объем восстановления покрытия
|168 км
|Количество новых мостов
|10
Рабочие полностью закончили ремонт трассы Саянск — Тубинск — граница Курагинского округа и уложили покрытие на участке Красноярск — Енисейск. Завершается ремонт дорог Абан — Быстровка, Берёзовка — Архангельское и Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка. На участке Канск — Тасеево — Устье готовность составляет 70%.
По мостовым сооружениям основные работы идут на трассе Саяны (мосты через реки Сейба и Средняя Сейба на 210 и 220 км). Также подрядчик заканчивает ремонт моста через реку Третья на направлении Игнатово — Шагирислам.
"Цель — полностью завершить работы с покрытием до конца лета. Погода в первую половину июня не благоволила дорожникам, но серьёзных отставаний нет. Уже готовим перечень объектов на 2027 год: большая часть согласована с министерством транспорта края, идет подготовка проектной документации и торгов в четвертом квартале", — сообщил руководитель КрУДора Андрей Журавлёв.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.