Дума Ставропольского края закрепила перечень льгот по жилью, медицине и образованию для участников СВО

Дума Ставропольского края утвердила закон о базовых мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Документ объединяет разрозненные льготы в единую систему и четко распределяет обязанности между региональными министерствами и ведомствами.
Новые правила касаются жилья, здоровья, образования детей и трудоустройства. Власти региона выделят на эти цели дополнительные деньги из бюджета.
Закон фиксирует конкретный перечень гарантий для бойцов и их близких:
Отдельный блок мер касается детей участников СВО. Их зачислят в государственные школы и детские сады вне очереди. Родителей освободят от оплаты за сады и группы продленного дня, а сами дети смогут бесплатно посещать государственные кружки и секции.
"В этом законе отражена большая часть социальных гарантий для участников СВО и членов их семей, уже принятых ранее краевой Думой. Новый закон унифицирует эти решения и определяет конкретные министерства и ведомства, отвечающие за предоставление мер поддержки", — пояснил председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.
|Категория получателя
|Срок действия льгот
|Участники СВО
|До конца года, следующего за годом завершения СВО
|Инвалиды и члены семей погибших
|Бессрочно
Основной закон вступит в силу 1 января 2027 года. Поправки в закон о дополнительных социальных гарантиях начнут действовать сразу после их официального опубликования.
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