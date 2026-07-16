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Дума Ставропольского края закрепила перечень льгот по жилью, медицине и образованию для участников СВО

Россия » Юг » Ставрополь

Дума Ставропольского края утвердила закон о базовых мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Документ объединяет разрозненные льготы в единую систему и четко распределяет обязанности между региональными министерствами и ведомствами.

Деньги
Фото: pixabay.com by AlPodgorny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Новые правила касаются жилья, здоровья, образования детей и трудоустройства. Власти региона выделят на эти цели дополнительные деньги из бюджета.

Какие льготы получат участники СВО

Закон фиксирует конкретный перечень гарантий для бойцов и их близких:

  • Быт и жилье: субсидии на покупку газового оборудования и врезку в газовые сети.
  • Здоровье и отдых: бесплатная медицинская помощь, санаторное лечение и льготы в учреждениях культуры и спорта.
  • Работа: помощь в приоритетном трудоустройстве, возможность пройти переобучение или получить новую профессию.
  • Право: дополнительные гарантии бесплатной юридической помощи.

Отдельный блок мер касается детей участников СВО. Их зачислят в государственные школы и детские сады вне очереди. Родителей освободят от оплаты за сады и группы продленного дня, а сами дети смогут бесплатно посещать государственные кружки и секции.

"В этом законе отражена большая часть социальных гарантий для участников СВО и членов их семей, уже принятых ранее краевой Думой. Новый закон унифицирует эти решения и определяет конкретные министерства и ведомства, отвечающие за предоставление мер поддержки", — пояснил председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.

Сроки и условия действия

Категория получателя Срок действия льгот
Участники СВО До конца года, следующего за годом завершения СВО
Инвалиды и члены семей погибших Бессрочно

Основной закон вступит в силу 1 января 2027 года. Поправки в закон о дополнительных социальных гарантиях начнут действовать сразу после их официального опубликования.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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