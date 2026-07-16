Хватит терпеть пустые краны: Белогорск вложил миллионы, чтобы навсегда забыть о засухе в районе

В Белогорске в микрорайоне "Транспортный" бурят четыре новые разведочно-эксплуатационные скважины. Новые источники воды должны устранить дефицит питьевой воды в этом секторе города.
Работы ведет подрядчик ООО "Дальневосточная буровая компания". На проект выделили около 103 миллионов рублей из областного и городского бюджетов.
|Этап работ
|Содержание
|Бурение
|Прокладка четырех скважин
|Исследования
|Опытная откачка, замеры и химический анализ воды
|Интеграция
|Подключение объектов к городскому водопроводу
По данным администрации Белогорска, после завершения бурения специалисты проведут гидрогеологические исследования, чтобы подтвердить качество воды, и затем включат скважины в общую сеть.
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