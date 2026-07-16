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Хватит терпеть пустые краны: Белогорск вложил миллионы, чтобы навсегда забыть о засухе в районе

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Белогорске в микрорайоне "Транспортный" бурят четыре новые разведочно-эксплуатационные скважины. Новые источники воды должны устранить дефицит питьевой воды в этом секторе города.

Колодец с водой
Фото: Designed by Freepik by jeswin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Колодец с водой

Работы ведет подрядчик ООО "Дальневосточная буровая компания". На проект выделили около 103 миллионов рублей из областного и городского бюджетов.

Этап работ Содержание
Бурение Прокладка четырех скважин
Исследования Опытная откачка, замеры и химический анализ воды
Интеграция Подключение объектов к городскому водопроводу

По данным администрации Белогорска, после завершения бурения специалисты проведут гидрогеологические исследования, чтобы подтвердить качество воды, и затем включат скважины в общую сеть.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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