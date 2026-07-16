Сто тонн яблок оказались под запретом: Псковская область столкнулась с угрозой местным садам

В Псковской области заблокировали почти 100 тонн молдавских яблок из-за заражения вредителем. Партии фруктов обнаружили на складе временного хранения во время фитосанитарного контроля.
Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверили пять партий импортной продукции общим весом 98,9 тонны. В ходе осмотра плоды вызвали подозрение, после чего их отправили в лабораторию.
Исследования подтвердили наличие западного цветочного трипса — опасного карантинного объекта. Этот вредитель может быстро распространиться по соседним садам и нанести ущерб местному сельскому хозяйству.
Чтобы исключить риск заражения территорий стран Евразийского экономического союза, выпуск яблок в оборот запретили. Теперь всю партию продукции отправят на обеззараживание.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.