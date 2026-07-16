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Сто тонн яблок оказались под запретом: Псковская область столкнулась с угрозой местным садам

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области заблокировали почти 100 тонн молдавских яблок из-за заражения вредителем. Партии фруктов обнаружили на складе временного хранения во время фитосанитарного контроля.

Яблоня
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Яблоня

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверили пять партий импортной продукции общим весом 98,9 тонны. В ходе осмотра плоды вызвали подозрение, после чего их отправили в лабораторию.

Исследования подтвердили наличие западного цветочного трипса — опасного карантинного объекта. Этот вредитель может быстро распространиться по соседним садам и нанести ущерб местному сельскому хозяйству.

Чтобы исключить риск заражения территорий стран Евразийского экономического союза, выпуск яблок в оборот запретили. Теперь всю партию продукции отправят на обеззараживание.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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