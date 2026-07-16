Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наглость работодателя вышла боком: женщина из Сахалина добилась выплат через суд
Безумие на АЗС Краснодарского края привело к коллапсу: что уничтожило прежнюю модель перевозок
Хватит терпеть свалки во дворах: Калининградская область радикально сменила подход к вывозу мусора
Стихия едва не сорвала планы: Дагестан направил миллиарды на спасение электросетей от коллапса
Такие вещи не должны пылиться в столице: в Брянской области представили московские реликвии
Цены на бензин летят вверх: решение в Якутии предотвратило коллапс городского транспорта
Личный автомобиль перестал быть выгодным: жители Кировской области массово сменили вид транспорта
Больше никаких переплат за газ: жители Крыма получили доступ к ресурсам на новых условиях
Бесплатно работать больше не получится: новые правила трудоустройства изменят рынок карьеры

Псковские водители в шоке: сроки открытия моста Невского резко сократились перед финалом

Россия » Северо-Запад » Псков

Левую часть моста имени Александра Невского в Пскове откроют для движения 10 августа 2026 года. О сроках завершения работ сообщил глава города Борис Елкин.

Ремонт дороги вдоль реки
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги вдоль реки

Сейчас рабочие укладывают около тысячи квадратных метров гидроизоляции. Чтобы запустить движение, подрядчику осталось положить два слоя асфальта, оформить швы, установить дорожные знаки и нанести временную разметку. Сроки сдвинулись в сторону сокращения: изначально окончание работ на левой полосе планировали на вторую половину октября.

"Работы идут по графику, открытие планируется к 10 августа при условии благоприятной погоды", — сообщил глава города Борис Елкин.

Особенность проекта заключалась в необходимости применить современные технологии при ремонте старого сооружения. По словам мэра, подрядчик справился с задачей и нашел решения для возникших технических сложностей.

Этап работ Описание процесса
Демонтаж Полное снятие асфальта до выравнивающего слоя
Защита Укладка новой гидроизоляции
Покрытие Укладка двух слоев асфальта (включая литой)

Ремонт правой стороны моста начался весной 2026 года. Для водителей, ежедневно пересекающих этот участок, досрочное открытие левой части означает возвращение привычного ритма движения по городу.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Воспитание
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Военные новости
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Хабаровский край
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Последние материалы
Безумие на АЗС Краснодарского края привело к коллапсу: что уничтожило прежнюю модель перевозок
Хватит терпеть свалки во дворах: Калининградская область радикально сменила подход к вывозу мусора
Стихия едва не сорвала планы: Дагестан направил миллиарды на спасение электросетей от коллапса
Такие вещи не должны пылиться в столице: в Брянской области представили московские реликвии
Цены на бензин летят вверх: решение в Якутии предотвратило коллапс городского транспорта
Личный автомобиль перестал быть выгодным: жители Кировской области массово сменили вид транспорта
Больше никаких переплат за газ: жители Крыма получили доступ к ресурсам на новых условиях
Бесплатно работать больше не получится: новые правила трудоустройства изменят рынок карьеры
Скрип суставов останется в прошлом: эти четыре упражнения вернут легкость походке в любом возрасте
Миллионы поездок в Подмосковье: привычки пассажиров привели к резкому сдвигу в способах оплаты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.