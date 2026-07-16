Псковские водители в шоке: сроки открытия моста Невского резко сократились перед финалом

Левую часть моста имени Александра Невского в Пскове откроют для движения 10 августа 2026 года. О сроках завершения работ сообщил глава города Борис Елкин.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ремонт дороги вдоль реки

Сейчас рабочие укладывают около тысячи квадратных метров гидроизоляции. Чтобы запустить движение, подрядчику осталось положить два слоя асфальта, оформить швы, установить дорожные знаки и нанести временную разметку. Сроки сдвинулись в сторону сокращения: изначально окончание работ на левой полосе планировали на вторую половину октября.

"Работы идут по графику, открытие планируется к 10 августа при условии благоприятной погоды", — сообщил глава города Борис Елкин.

Особенность проекта заключалась в необходимости применить современные технологии при ремонте старого сооружения. По словам мэра, подрядчик справился с задачей и нашел решения для возникших технических сложностей.

Этап работ Описание процесса Демонтаж Полное снятие асфальта до выравнивающего слоя Защита Укладка новой гидроизоляции Покрытие Укладка двух слоев асфальта (включая литой)

Ремонт правой стороны моста начался весной 2026 года. Для водителей, ежедневно пересекающих этот участок, досрочное открытие левой части означает возвращение привычного ритма движения по городу.