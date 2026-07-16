Железная дорога теряет позиции: россияне неожиданно нашли более гибкий способ добраться в Питер

В июне и июле Северо-Западный регион закрепил за собой статус главного туристического направления страны. Согласно данным аналитического сервиса "Туту", Петербург продемонстрировал впечатляющую динамику: число автобусных рейсов в город из других субъектов РФ увеличилось на 59% по сравнению с прошлым годом. Интерес к поездкам из самой Северной столицы также показал существенный рост, поднявшись на 45% и подтвердив статус города как крупнейшего транспортного хаба.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Санкт-Петербург

Пока одни россияне планируют отдых, другие сталкиваются с логистическими сложностями, так как трассы Свердловской области и других регионов ежегодно требуют повышенного внимания из-за интенсивного трафика. На фоне общероссийского тренда популярность автобусных перевозок в целом по стране за два летних месяца выросла на 20%. Это происходит на фоне постепенного снижения доли авиационных и железнодорожных путешествий, которые потеряли 1% и 3,3% рынка соответственно из-за дефицита билетов и гибкости альтернативных маршрутов.

Региональные лидеры и экономические предпосылки спроса

Москва также зафиксировала приток пассажиров, выбравших автобусы, однако темпы роста здесь скромнее петербургских — 23%. В Татарстане и Ставропольском крае спрос увеличился на 20%, что соотносится со средними показателями по России. Эксперты отрасли отмечают, что доступность ценовой политики автобусных перевозчиков становится решающим фактором в пик сезона, когда права пассажиров авиакомпаний иногда нарушаются из-за овербукинга, вынуждая людей искать более стабильные способы передвижения.

"Рост спроса на автобусные поездки обусловлен не только ценой, но и развитием придорожной инфраструктуры, которая делает многочасовые переезды комфортными для семей с детьми", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Как сообщает rosbalt.ru со ссылкой на исследование "Туту", за последний год доля автобусного сегмента в структуре внутреннего туризма прибавила 4,4%. Специалисты связывают это с оперативным запуском дополнительных рейсов под конкретные запросы отдыхающих. При этом в ряде регионов власти уже тестируют новые форматы сообщения: например, Свердловская область вошла в пилотный проект по внедрению автономных систем управления на транспорте.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Петербург

Почему в 2026 году популярность автобусов выросла сильнее, чем поездов?

Основными причинами стали дефицит железнодорожных билетов на популярные даты и более низкая стоимость проезда на автобусе при сопоставимом уровне комфорта современных лайнеров.

На сколько вырос спрос на автобусные туры в Санкт-Петербург?

Количество прибывающих в Северную столицу автобусом в июне и июле увеличилось на 59%, что сделало город лидером по росту пассажиропотока в этом сегменте.

Какая ситуация со спросом в других туристических регионах?

В Ставропольском крае и Татарстане зафиксирован рост спроса на уровне 20%, что соответствует среднероссийскому показателю увеличения интереса к автобусным перевозкам.

Как изменились доли авиационного и железнодорожного транспорта?

Доля путешествий на поездах сократилась на 3,3%, а на самолетах — на 1%, в то время как автобусные перевозки заняли освободившуюся нишу, прибавив 4,4% рынка.

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