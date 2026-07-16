Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионы совершают эту ошибку каждый день: она незаметно разрушает сосуды, суставы и мозг
Земля превращается в бетон: забытые растения за неделю вернут участку небывалую мягкость
Секрет надежных заготовок: почему цвет крышки решает, доживут ли банки до зимнего сезона
Слезы ностальгии в Минске: легендарная чемпионка вернулась на место своего первого триумфа
Казахстан опустился на 56-е место в мировом рейтинге скорости мобильного интернета
Миллиарды тенге в бетон: китайские инвестиции в Алматинской области предопределили новый масштаб
Городской транспорт больше не будет прежним: Павлодар направил миллиарды на обновление парка
Йога смеха, огненные фонтаны и призрак Голицына: что скрывает самый необычный курорт Кубани
Ирония судьбы и хейтеров: Софья Эрнст жёстко ответила тем, кто советует ей не играть и не сниматься

Смертоносная воронка накрыла Башкирию: последствия разгула стихии шокировали местных жителей

Россия » Поволжье » Уфа

Мощный смерч обрушился на село Ильчино Учалинского района Башкирии, повредив три жилых дома и прилегающие к ним хозяйственные постройки. Стихия повалила заборы и сорвала части кровель, однако, по данным регионального управления МЧС, обошлось без человеческих жертв. В социальных сетях очевидцы делятся кадрами, на которых воронка поднимает строительные обломки высоко в небо.

Смерч
Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Смерч

Местные власти уже направили в пострадавший населенный пункт специальную комиссию для детального осмотра территории. Чиновники описывают ситуацию как стабильную: социальные объекты и системы жизнеобеспечения населенного пункта не затронуты и продолжают работать в обычном режиме. Сейчас специалисты составляют опись разрушений, чтобы определить объем необходимых восстановительных работ.

"В результате неблагоприятных погодных явлений — порывов ветра от смерча — в селе Ильчино Учалинского района зафиксированы повреждения трех жилых домов, хозяйственных построек и заборов. Пострадавших нет", — сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

"Подобные атмосферные вихри в регионе становятся пугающей закономерностью из-за резких перепадов температур и столкновения воздушных масс. Июль в Башкирии выдался аномально активным на опасные природные явления, что требует от экстренных служб повышенной бдительности при составлении краткосрочных прогнозов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Для Учалинского района это уже второй подобный инцидент за месяц: 9 июля аналогичная воронка прошла через село Ургуново, где также пострадали крыши и возникли перебои с подачей электричества и газа. Несколькими днями позже, 14 июля, разрушительный ветер зафиксировали в Альшеевском районе, где в селе Старо-Аккулаево стихия повредила линии электропередачи. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности при получении штормовых предупреждений.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Наука и техника
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Хабаровский край
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Калининградская область
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Последние материалы
Миллионы совершают эту ошибку каждый день: она незаметно разрушает сосуды, суставы и мозг
Земля превращается в бетон: забытые растения за неделю вернут участку небывалую мягкость
Секрет надежных заготовок: почему цвет крышки решает, доживут ли банки до зимнего сезона
Слезы ностальгии в Минске: легендарная чемпионка вернулась на место своего первого триумфа
Смертоносная воронка накрыла Башкирию: последствия разгула стихии шокировали местных жителей
Казахстан опустился на 56-е место в мировом рейтинге скорости мобильного интернета
Миллиарды тенге в бетон: китайские инвестиции в Алматинской области предопределили новый масштаб
Городской транспорт больше не будет прежним: Павлодар направил миллиарды на обновление парка
Йога смеха, огненные фонтаны и призрак Голицына: что скрывает самый необычный курорт Кубани
Ирония судьбы и хейтеров: Софья Эрнст жёстко ответила тем, кто советует ей не играть и не сниматься
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.