Смертоносная воронка накрыла Башкирию: последствия разгула стихии шокировали местных жителей

Мощный смерч обрушился на село Ильчино Учалинского района Башкирии, повредив три жилых дома и прилегающие к ним хозяйственные постройки. Стихия повалила заборы и сорвала части кровель, однако, по данным регионального управления МЧС, обошлось без человеческих жертв. В социальных сетях очевидцы делятся кадрами, на которых воронка поднимает строительные обломки высоко в небо.

Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Смерч

Местные власти уже направили в пострадавший населенный пункт специальную комиссию для детального осмотра территории. Чиновники описывают ситуацию как стабильную: социальные объекты и системы жизнеобеспечения населенного пункта не затронуты и продолжают работать в обычном режиме. Сейчас специалисты составляют опись разрушений, чтобы определить объем необходимых восстановительных работ.

"В результате неблагоприятных погодных явлений — порывов ветра от смерча — в селе Ильчино Учалинского района зафиксированы повреждения трех жилых домов, хозяйственных построек и заборов. Пострадавших нет", — сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

"Подобные атмосферные вихри в регионе становятся пугающей закономерностью из-за резких перепадов температур и столкновения воздушных масс. Июль в Башкирии выдался аномально активным на опасные природные явления, что требует от экстренных служб повышенной бдительности при составлении краткосрочных прогнозов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Для Учалинского района это уже второй подобный инцидент за месяц: 9 июля аналогичная воронка прошла через село Ургуново, где также пострадали крыши и возникли перебои с подачей электричества и газа. Несколькими днями позже, 14 июля, разрушительный ветер зафиксировали в Альшеевском районе, где в селе Старо-Аккулаево стихия повредила линии электропередачи. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности при получении штормовых предупреждений.