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Земля в Новосибирской области содрогнулась: сейсмологи зафиксировали пугающую активность недр

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Искитимском районе Новосибирской области утром 16 июля зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Подземные толчки произошли в 07:34 по местному времени вблизи угольных разрезов, недалеко от деревни Харино. Геофизическая служба РАН подтвердила, что эпицентр располагался в границах Усть-Чемского сельсовета, однако разрушений или пострадавших не зафиксировано.

Глинистый текстурированный материал
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глинистый текстурированный материал

"Точно можно сказать, что это не взрыв, а землетрясение. Ну а насколько это связано именно с добычей полезных ископаемых — это вопрос отдельных исследований. За последние 10-15 лет в этом районе мы наблюдаем целую серию сейсмособытий", — рассказал директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Алексей Еманов.

"Природные и техногенные факторы в таких регионах часто переплетаются, создавая риски локальных толчков. Подобные сейсмические события требуют тщательного мониторинга, особенно в зонах активной промышленной выработки грунта и угольных пластов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Специалисты отмечают, что интенсивность колебаний в разных населенных пунктах заметно отличалась. В деревнях Елбаши и Усть-Чем сила толчков составила около одного-двух баллов, тогда как в Девкино приборы зарегистрировали чуть более высокие показатели. Максимальное воздействие, по предварительным расчетам, пришлось на Харино, хотя итоговое восприятие вибраций жителями всегда зависит от плотности грунта и типа фундамента зданий.

Несмотря на показания измерительных приборов, региональное управление МЧС сообщило об отсутствии жалоб. По официальной информации ведомства, население области сейсмическую активность не почувствовало, звонков от обеспокоенных граждан на пульт дежурного не поступало. Территорию продолжают обследовать в штатном режиме, угроз для инфраструктуры региона на данный момент нет.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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