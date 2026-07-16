Ставрополье официально закрепило статус хуторов Бугулов и Медведев как мест воинской доблести

Хуторам Бугулов и Медведев в Курском округе Ставропольского края присвоят почетное звание "Рубеж воинской доблести". Соответствующее решение приняли депутаты краевой Думы на финальном заседании седьмого созыва. Статус закрепляет за этими населенными пунктами роль важных исторических точек в обороне Северного Кавказа.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Мемориальный комплекс с вечным огнем

Присвоение звания связано с событиями Великой Отечественной войны, когда в районе этих хуторов шли тяжелые сражения. В 1942–1943 годах здесь проходила линия фронта, а местные жители и партизанские отряды оказывали сопротивление врагу в условиях оккупации. Ожесточенность боев подтверждается находками поисковых отрядов, которые спустя восемь десятилетий продолжают обнаруживать в окрестных степях останки незахороненных красноармейцев.

"Нашу инициативу об этом сегодня поддержали депутаты краевой Думы на итоговом заседании 7-го созыва", — сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Сохранение памяти о малых населенных пунктах подчеркивает значимость каждого района в общей системе региональной политики и патриотического воспитания. Такие решения помогают привлекать внимание к истории территорий, что косвенно поддерживает интерес к их развитию и благоустройству", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Историческая значимость Бугулова и Медведева заключается в том, что именно с этих рубежей началось масштабное контрнаступление по освобождению южных территорий страны. При отступлении захватчики практически полностью уничтожили поселения, пытаясь угнать выжившее население на принудительные работы. Массовой депортации местных жителей помешал только быстрый прорыв советских дивизий, отбросивших противника от границ края.