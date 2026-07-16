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Игра на чувстве потери близких: расчетливая схема в Пензенской области открыла путь к шпионажу

Россия » Поволжье » Пенза

В Пензенской области зафиксирована волна изощренного телефонного мошенничества, целью которого стал грабеж местных жителей под видом государственных выплат. Злоумышленники используют психологическое давление, представляясь высокопоставленными сотрудниками регионального управления ФСБ или представителями Министерства обороны РФ. Преступники играют на чувствах людей, сообщая о якобы положенной денежной компенсации за родственника, погибшего в ходе выполнения задач СВО. Чтобы "оформить" перевод, жертву убеждают передать цифровой код из СМС, который на самом деле открывает взломщикам полный доступ к мобильному банкингу.

Мужчина смотрит в телефон с ужасом
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина смотрит в телефон с ужасом

Переход к промышленному шпионажу и диверсиям

Похищение сбережений — лишь первый этап преступной схемы, которая приобретает признаки угрозы национальной безопасности. После обнуления счетов аферисты обещают пострадавшим вернуть средства, если те выполнят "специальные поручения". В обмен на призрачную надежду получить деньги назад, от жителей требуют собирать данные о работе крупных промышленных предприятий, а также передавать сведения о транспортных узлах и военных объектах региона. Как сообщает сайт ИА "Пенза-Пресс", такая активность может координироваться в интересах иностранных военизированных формирований для подготовки диверсий на критической инфраструктуре.

Сотрудники органов безопасности подчеркивают, что представители силовых ведомств никогда не запрашивают конфиденциальные коды по телефону и не предлагают участвовать в сомнительных финансовых операциях. Любые звонки с требованиями срочных транзакций или передачи персональной информации следует немедленно прекращать. Попытки вовлечь граждан в сбор данных об оборонном секторе или транспортной логистике региона являются прямой вербовкой, за которой неизбежно следует уголовная ответственность.

"В подобных схемах расчет идет на шоковое состояние человека, когда критическое мышление отключается из-за упоминания близких. Важно понимать, что государственные структуры используют только официальные каналы связи и никогда не требуют СМС-коды для выплат", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Специалист по безопасности АСУ ТП Игорь Мельников.

Риски финансового и уголовного преследования

Игнорирование правил цифровой гигиены в текущих условиях может привести не только к потере накоплений, но и к статусу пособника террористов. Правоохранители призывают граждан проявлять бдительность при любых входящих вызовах с незнакомых номеров, даже если звонящий называет правильные личные данные или фамилии реальных чиновников. Стоит помнить, что мошенники часто используют технологию подмены номеров, имитирующую официальные дежурные части. При любых сомнениях рекомендуется самостоятельно перезвонить в организацию, сотрудником которой представился собеседник.

Помимо прямой кражи денег, жителей предупреждают о рисках оказаться втянутыми в трудовые споры или долговые ямы из-за передачи управления своими счетами третьим лицам. Подобный "трудовой беспредел", когда люди теряют контроль над финансами, нередко требует привлечения прокуратуры и следственных органов для восстановления справедливости. В Пензенской области также напоминают о необходимости соблюдать базовые меры безопасности во всех сферах жизни, чтобы предотвратить непоправимые потери, будь то кибермошенничество или физические угрозы.

Ответы на популярные вопросы о телефонном мошенничестве

Может ли сотрудник ФСБ спрашивать код из СМС?

Ни один сотрудник правоохранительных органов или банка не имеет права запрашивать одноразовые пароли и коды доступа. Такие данные предназначены исключительно для подтверждения операций лично владельцем счета.

Что делать, если я уже сообщил код мошенникам?

Необходимо немедленно заблокировать банковские карты и доступ к мобильному приложению через горячую линию банка, а затем подать заявление в полицию о совершении преступления.

Как проверить информацию о положенной компенсации?

Сведения о любых государственных выплатах и льготах следует проверять лично в отделениях Социального фонда России, военкоматах или через официальный портал "Госуслуги".

Могут ли мошенники подделать номер ведомства?

Да, современные технологии позволяют имитировать любой номер телефона на экране телефона жертвы. Поэтому доверять идентификатору номера без верификации личности звонящего нельзя.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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