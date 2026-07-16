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Прилавки останутся пустыми дольше обычного: погодный кризис в Ростовской области изменил все сроки

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Аграрии Ростовской области столкнулись с непредвиденными изменениями в графике полевых работ. Прохладная погода, установившаяся в июне и начале июля, затормозила вегетацию ключевых сельскохозяйственных культур. По прогнозам специалистов, экспорт зерна и сбор овощей в регионе могут начаться позже обычного из-за климатических аномалий.

Осенний урожай
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Осенний урожай

Причины задержки созревания овощей

Основным фактором замедления роста растений стал недостаток тепла. Как подчеркивает агроном Михаил Жарунов, каждое растение имеет свой температурный порог, необходимый для перехода к стадии плодоношения. В условиях затянувшейся прохлады силы посадок уходят на выживание и поддержание базового роста, а не на формирование урожая. В некоторых районах ситуацию осложнило предупреждение УГМС о штормовом ветре, что создало дополнительный стресс для неокрепших побегов.

Наиболее ощутимое отставание от графика наблюдается у теплолюбивых культур: томатов, баклажанов, перца и бахчевых. Сдвиг сроков может составить от одной до двух недель. Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Жарунова, "каждая культура имеет свой температурный оптимум. Пока почва и воздух остаются прохладными, растение тратит силы не на формирование плодов, а на поддержание роста. Поэтому сроки созревания закономерно смещаются".

"Несмотря на задержку в развитии, качество плодов вряд ли пострадает, если август будет традиционно жарким. Основной риск сейчас заключается не в холоде, а в избыточной влажности, которая провоцирует болезни", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Шансы на восстановление урожайности

Эксперты полагают, что растения еще способны компенсировать задержку, если вторая половина лета будет засушливой и жаркой. Однако рассчитывать на рекордно ранние поставки местных овощей на рынки уже не приходится. При этом само по себе позднее созревание никак не отразится на вкусовых характеристиках продукции. В то же время фермеры обеспокоены тем, что дефицит дизельного топлива может осложнить логистику, когда урожай все-таки созреет одновременно в разных хозяйствах.

Жарунов уточнил, что в зоне особого внимания остаются поздние сорта огурцов, которые крайне чувствительны к ночным перепадам температур. Аграриям рекомендуется внимательно следить за состоянием почв и своевременно вносить подкормки, чтобы поддержать иммунитет культур в условиях нестабильной погоды. 

Ответы на популярные вопросы о созревании урожая

На сколько сдвинутся сроки сбора овощей?

В среднем массовый сбор урожая в Ростовской области начнется на 7-14 дней позже обычного срока в зависимости от конкретного района и культуры.

Повлияет ли прохладное лето на вкус томатов и перца?

Нет, вкусовые качества и содержание витаминов в плодах останутся в норме, так как задержка связана с фазой роста, а не с финальным накоплением сахаров.

Какие культуры пострадали от холода больше всего?

Самый заметный регресс в развитии показывают бахчевые (арбузы, дыни), а также баклажаны и томаты открытого грунта.

Могут ли растения "догнать" график развития?

Да, высокая инсоляция и стабильное тепло в августе позволят культурам частично наверстать упущенное за счет ускоренного созревания плодов.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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