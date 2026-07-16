Прилавки останутся пустыми дольше обычного: погодный кризис в Ростовской области изменил все сроки

Аграрии Ростовской области столкнулись с непредвиденными изменениями в графике полевых работ. Прохладная погода, установившаяся в июне и начале июля, затормозила вегетацию ключевых сельскохозяйственных культур. По прогнозам специалистов, экспорт зерна и сбор овощей в регионе могут начаться позже обычного из-за климатических аномалий.
Основным фактором замедления роста растений стал недостаток тепла. Как подчеркивает агроном Михаил Жарунов, каждое растение имеет свой температурный порог, необходимый для перехода к стадии плодоношения. В условиях затянувшейся прохлады силы посадок уходят на выживание и поддержание базового роста, а не на формирование урожая. В некоторых районах ситуацию осложнило предупреждение УГМС о штормовом ветре, что создало дополнительный стресс для неокрепших побегов.
Наиболее ощутимое отставание от графика наблюдается у теплолюбивых культур: томатов, баклажанов, перца и бахчевых. Сдвиг сроков может составить от одной до двух недель. Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Жарунова, "каждая культура имеет свой температурный оптимум. Пока почва и воздух остаются прохладными, растение тратит силы не на формирование плодов, а на поддержание роста. Поэтому сроки созревания закономерно смещаются".
"Несмотря на задержку в развитии, качество плодов вряд ли пострадает, если август будет традиционно жарким. Основной риск сейчас заключается не в холоде, а в избыточной влажности, которая провоцирует болезни", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.
Эксперты полагают, что растения еще способны компенсировать задержку, если вторая половина лета будет засушливой и жаркой. Однако рассчитывать на рекордно ранние поставки местных овощей на рынки уже не приходится. При этом само по себе позднее созревание никак не отразится на вкусовых характеристиках продукции. В то же время фермеры обеспокоены тем, что дефицит дизельного топлива может осложнить логистику, когда урожай все-таки созреет одновременно в разных хозяйствах.
Жарунов уточнил, что в зоне особого внимания остаются поздние сорта огурцов, которые крайне чувствительны к ночным перепадам температур. Аграриям рекомендуется внимательно следить за состоянием почв и своевременно вносить подкормки, чтобы поддержать иммунитет культур в условиях нестабильной погоды.
В среднем массовый сбор урожая в Ростовской области начнется на 7-14 дней позже обычного срока в зависимости от конкретного района и культуры.
Нет, вкусовые качества и содержание витаминов в плодах останутся в норме, так как задержка связана с фазой роста, а не с финальным накоплением сахаров.
Самый заметный регресс в развитии показывают бахчевые (арбузы, дыни), а также баклажаны и томаты открытого грунта.
Да, высокая инсоляция и стабильное тепло в августе позволят культурам частично наверстать упущенное за счет ускоренного созревания плодов.
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