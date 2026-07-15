Миллиарды на кону в Волгодонске: сделка по порту предопределила новый расклад сил в логистике

Речной порт Волгодонска выставлен на аукцион. Стоимость объекта оценивают в 3,2 миллиарда рублей. Информация о продаже появилась на специализированной площадке в июле.
На торги выставили 100% доли в уставном капитале ООО «ВОЛГО-ДОН ПОРТ». Это действующий оператор, который занимается транспортировкой и обработкой грузов. Также компания владеет лицензией на пассажирские автобусные перевозки. Покупателю важно учитывать, что доля в капитале находится в залоге.
Порт занимает выгодную позицию между Ростовом-на-Дону и Волгоградом, имея прямой выход к Азово-Черноморскому бассейну. Инфраструктура позволяет принимать суда класса «река-море» с осадкой до 5 метров и водоизмещением до 7 тысяч тонн. Объект примыкает к Цимлянскому водохранилищу и Волго-Донскому каналу, имеет собственные железнодорожные пути.
|Характеристика порта
|Показатель
|Оценочная стоимость
|3,2 млрд рублей
|Максимальный тоннаж судов
|7 000 тонн
|Максимальная осадка судов
|5 метров
|Срок подачи заявок
|до 24 июля 2026 года
Техническое оснащение порта позволяет работать с сыпучими грузами, зерном и пищевым маслом. Для аграриев региона и торговых компаний владение таким узлом означает контроль над цепочкой поставок из глубинки к морским портам, что напрямую влияет на стоимость логистики и конкурентоспособность продукции на внешних рынках.
Продажа пройдет в электронном формате. Заявки принимают до лета 2026 года.
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