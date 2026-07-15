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Миллиарды на кону в Волгодонске: сделка по порту предопределила новый расклад сил в логистике

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Речной порт Волгодонска выставлен на аукцион. Стоимость объекта оценивают в 3,2 миллиарда рублей. Информация о продаже появилась на специализированной площадке в июле.

Аукцион
Фото: https://www.freepik.com
Аукцион

На торги выставили 100% доли в уставном капитале ООО «ВОЛГО-ДОН ПОРТ». Это действующий оператор, который занимается транспортировкой и обработкой грузов. Также компания владеет лицензией на пассажирские автобусные перевозки. Покупателю важно учитывать, что доля в капитале находится в залоге.

Порт занимает выгодную позицию между Ростовом-на-Дону и Волгоградом, имея прямой выход к Азово-Черноморскому бассейну. Инфраструктура позволяет принимать суда класса «река-море» с осадкой до 5 метров и водоизмещением до 7 тысяч тонн. Объект примыкает к Цимлянскому водохранилищу и Волго-Донскому каналу, имеет собственные железнодорожные пути.

Характеристика порта Показатель
Оценочная стоимость 3,2 млрд рублей
Максимальный тоннаж судов 7 000 тонн
Максимальная осадка судов 5 метров
Срок подачи заявок до 24 июля 2026 года

Техническое оснащение порта позволяет работать с сыпучими грузами, зерном и пищевым маслом. Для аграриев региона и торговых компаний владение таким узлом означает контроль над цепочкой поставок из глубинки к морским портам, что напрямую влияет на стоимость логистики и конкурентоспособность продукции на внешних рынках.

Продажа пройдет в электронном формате. Заявки принимают до лета 2026 года.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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