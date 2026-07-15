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Просто стоял в очереди на заправку: водителей Кировской области спасут от несправедливых штрафов

Россия » Поволжье » Киров

МВД России начнет отменять штрафы за неправильную остановку и стоянку, если водитель оказался в пробке на пути к автозаправочной станции. Решение коснется тысяч автомобилистов, в том числе жителей Кировской области, которые попадали под камеры автоматической фиксации из-за заторов на АЗС.

Очередь людей с канистрами на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь людей с канистрами на заправке

Ситуация стала массовой после инцидентов в Саратовской области. Из-за высокого спроса на топливо очереди вытягивались далеко за пределы заправок. Камеры фиксировали машины на обочинах и проезжей части как нарушителей правил стоянки, после чего водителям приходили автоматические постановления.

В ведомстве пояснили, что теперь такие случаи рассмотрят индивидуально. Если автомобилист обжалует штраф, инспекторы смогут аннулировать его, признав нарушение малозначительным или установив факт крайней необходимости.

"Такие случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Если автомобилист обжалует постановление, инспекторы смогут отменить его", — сообщили в МВД.

Для жителей Кировской области важно знать: автоматической отмены уже выписанных штрафов не будет. Чтобы вернуть деньги или аннулировать долг, нужно самостоятельно подать обращение в подразделение Госавтоинспекции и доказать, что остановка была вынужденной из-за очереди на заправку.

Ответы на популярные вопросы

Штраф отменят автоматически?

Нет. Нужно подать жалобу в ГИБДД в установленный законом срок после получения постановления.

Что нужно доказать для отмены?

Что машина находилась в заторе на подъезде к АЗС и водитель не мог проехать дальше или припарковаться иначе из-за очереди.

Экспертная проверка: Светлана Фёдорова, юрист по региональному законодательству
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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