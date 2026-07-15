Просто стоял в очереди на заправку: водителей Кировской области спасут от несправедливых штрафов

МВД России начнет отменять штрафы за неправильную остановку и стоянку, если водитель оказался в пробке на пути к автозаправочной станции. Решение коснется тысяч автомобилистов, в том числе жителей Кировской области, которые попадали под камеры автоматической фиксации из-за заторов на АЗС.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

Ситуация стала массовой после инцидентов в Саратовской области. Из-за высокого спроса на топливо очереди вытягивались далеко за пределы заправок. Камеры фиксировали машины на обочинах и проезжей части как нарушителей правил стоянки, после чего водителям приходили автоматические постановления.

В ведомстве пояснили, что теперь такие случаи рассмотрят индивидуально. Если автомобилист обжалует штраф, инспекторы смогут аннулировать его, признав нарушение малозначительным или установив факт крайней необходимости.

"Такие случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Если автомобилист обжалует постановление, инспекторы смогут отменить его", — сообщили в МВД.

Для жителей Кировской области важно знать: автоматической отмены уже выписанных штрафов не будет. Чтобы вернуть деньги или аннулировать долг, нужно самостоятельно подать обращение в подразделение Госавтоинспекции и доказать, что остановка была вынужденной из-за очереди на заправку.

Ответы на популярные вопросы

Штраф отменят автоматически?

Нет. Нужно подать жалобу в ГИБДД в установленный законом срок после получения постановления.

Что нужно доказать для отмены?

Что машина находилась в заторе на подъезде к АЗС и водитель не мог проехать дальше или припарковаться иначе из-за очереди.

Экспертная проверка: Светлана Фёдорова , юрист по региональному законодательству