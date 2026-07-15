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Забытые плиты отправятся на реставрацию: мемориал Жидилов Бор в Псковском округе ждет новый облик

Россия » Северо-Запад » Псков

На воинском мемориале "Жидилов Бор" в Псковском округе подготовили инфраструктуру для установки "Огня памяти". Специалисты смонтировали кольцо под горелку и проложили газопровод. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Вечный огонь в парке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Вечный огонь в парке

Сейчас на объекте идет первый этап благоустройства. Газовую сеть прокладывают при участии компании "Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков".

Также подрядчик занимается общим устройством территории: засыпали грунт, выровняли площадку, начали строить дорожки и ступени. Также рабочие начали снимать надгробные плиты — их отреставрируют и установят обратно.

"Несмотря на проводимые работы по благоустройству, 27 июля, в день освобождения Псковского района от немецко‑фашистских захватчиков, на мемориале состоится торжественный митинг. Мы воздадим все полагающиеся почести и поклонимся памяти солдат‑освободителей", — отметила Наталья Фёдорова.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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