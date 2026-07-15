Забытые плиты отправятся на реставрацию: мемориал Жидилов Бор в Псковском округе ждет новый облик

На воинском мемориале "Жидилов Бор" в Псковском округе подготовили инфраструктуру для установки "Огня памяти". Специалисты смонтировали кольцо под горелку и проложили газопровод. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Вечный огонь в парке

Сейчас на объекте идет первый этап благоустройства. Газовую сеть прокладывают при участии компании "Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков".

Также подрядчик занимается общим устройством территории: засыпали грунт, выровняли площадку, начали строить дорожки и ступени. Также рабочие начали снимать надгробные плиты — их отреставрируют и установят обратно.

"Несмотря на проводимые работы по благоустройству, 27 июля, в день освобождения Псковского района от немецко‑фашистских захватчиков, на мемориале состоится торжественный митинг. Мы воздадим все полагающиеся почести и поклонимся памяти солдат‑освободителей", — отметила Наталья Фёдорова.