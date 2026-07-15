Александр Шуваев раскритиковал чиновников Белгородской области за формальные ответы гражданам

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев потребовал ускорить восстановление школ и детских садов, которые должны принять учеников и воспитанников к 1 сентября. Глава региона проверил ход работ на проблемных объектах и раскритиковал чиновников за формальные ответы на жалобы жителей.

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Сроки восстановления учебных заведений

Основное внимание врио губернатора сосредоточено на объектах, поврежденных обстрелами весной этого года. Для жителей Белгорода и приграничных округов вопрос стоит остро: от скорости ремонта зависит, где будут учиться дети в новом учебном году.

В Белгороде капитально ремонтируют детский сад № 21 "Тридевятое царство" на Крейде. Объект готов на 95%, но в ходе работ обнаружились дополнительные повреждения. Власти рассмотрят вопрос о выделении дополнительных средств, чтобы закончить стройку вовремя. Ситуация с Белгородским строительным колледжем сложнее — здесь Александр Шуваев лично проверит ход восстановления корпуса и поручил перераспределить финансирование для ускорения процесса.

В Белгородском районе строят школу на 750 мест в микрорайоне Стрелецкое-23. Здание готово на 99%, однако остается риск не успеть получить лицензию до сентября. Чтобы избежать срыва сроков, объект должны ввести в эксплуатацию до 20 июля.

Трудности с кадрами отмечены в Старом Осколе: в медицинском колледже темпы ремонта низкие, так как подрядчик не обеспечил достаточное количество рабочих на площадке.

Объект Статус / Проблема Решение Школа в Стрелецкое-23 Готовность 99%, риск с лицензией Ввод в эксплуатацию до 20 июля Детсад № 21 (Белгород) Готовность 95%, доп. объемы работ Дополнительное финансирование Техникум в Корочанском округе Готовность 95%, проблемы с сетями Подключение к сетям и запуск общежития Медколледж в Старом Осколе Низкие темпы из-за нехватки людей Увеличение числа рабочих

Самая сложная ситуация остается в Шебекинском округе. Из-за оперативной обстановки сроки ремонта в Маломихайловской школе, школе № 3 Шебекина и четырех детских садах могут сдвинуться. Врио губернатора потребовал через неделю представить детальный доклад по всем объектам приграничья.

Проблемы с госзакупками

Параллельно Александр Шуваев разобрал работу профильных министерств по заключению госконтрактов. Общий объем контрактации в регионе достиг 54,9 млрд рублей (82,7% от плана), но по ряду ведомств показатели неудовлетворительные.

Меньше 70% плана выполнили министерства строительства, ЖКХ, спорта и социальной защиты. К 1 сентября уровень контрактации в каждой отрасли должен вырасти до 90%.

Борьба с "отписками" чиновников

Отдельной темой стало взаимодействие власти с населением. Глава региона отметил, что многие руководители при ответе на жалобы в социальных сетях используют формальный подход, не решая суть проблемы.

"Некоторые руководители не погружаются в решение реальных вопросов наших жителей и дают сухие "отписки". Увеличилось и время на отработку обращений — это недопустимо. Ответы должны быть чёткими и по существу", — заявил Александр Шуваев.

Шуваев требует от подчиненных отказаться от красивых отчетов в пользу реальных результатов. Ранее он уже заставил открыть кредитную линию для школы "Моя мечта", где проблемы с подрядчиками затянулись с осени 2024 года.