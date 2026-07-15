Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытые плиты отправятся на реставрацию: мемориал Жидилов Бор в Псковском округе ждет новый облик
Гастротуризм заставляет ходить по кругу: россияне возвращаются в любимые локации ради кухни
На Байконуре прогремел мощный старт: орбитальный форпост принял новую группу исследователей
Космический гость пробил крышу дома: находка в Нью-Джерси открыла путь к древним тайнам
Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой
Зарядка от ста болезней: почему эти восемь движений из Китая заменят многие лекарства
Европа попала в нефтяной капкан: попытка ограничить Россию столкнулась с реальностью рынка
Зубы тираннозавра оставили след в истории: учёные пересмотрели привычки крупнейшего хищника
Сначала консоли а потом всё остальное: подход Rockstar Games изменил график выхода GTA VI

Александр Шуваев раскритиковал чиновников Белгородской области за формальные ответы гражданам

Россия » Центр » Белгород

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев потребовал ускорить восстановление школ и детских садов, которые должны принять учеников и воспитанников к 1 сентября. Глава региона проверил ход работ на проблемных объектах и раскритиковал чиновников за формальные ответы на жалобы жителей.

Белгород
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Романенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белгород

Сроки восстановления учебных заведений

Основное внимание врио губернатора сосредоточено на объектах, поврежденных обстрелами весной этого года. Для жителей Белгорода и приграничных округов вопрос стоит остро: от скорости ремонта зависит, где будут учиться дети в новом учебном году.

В Белгороде капитально ремонтируют детский сад № 21 "Тридевятое царство" на Крейде. Объект готов на 95%, но в ходе работ обнаружились дополнительные повреждения. Власти рассмотрят вопрос о выделении дополнительных средств, чтобы закончить стройку вовремя. Ситуация с Белгородским строительным колледжем сложнее — здесь Александр Шуваев лично проверит ход восстановления корпуса и поручил перераспределить финансирование для ускорения процесса.

В Белгородском районе строят школу на 750 мест в микрорайоне Стрелецкое-23. Здание готово на 99%, однако остается риск не успеть получить лицензию до сентября. Чтобы избежать срыва сроков, объект должны ввести в эксплуатацию до 20 июля.

Трудности с кадрами отмечены в Старом Осколе: в медицинском колледже темпы ремонта низкие, так как подрядчик не обеспечил достаточное количество рабочих на площадке.

Объект Статус / Проблема Решение
Школа в Стрелецкое-23 Готовность 99%, риск с лицензией Ввод в эксплуатацию до 20 июля
Детсад № 21 (Белгород) Готовность 95%, доп. объемы работ Дополнительное финансирование
Техникум в Корочанском округе Готовность 95%, проблемы с сетями Подключение к сетям и запуск общежития
Медколледж в Старом Осколе Низкие темпы из-за нехватки людей Увеличение числа рабочих

Самая сложная ситуация остается в Шебекинском округе. Из-за оперативной обстановки сроки ремонта в Маломихайловской школе, школе № 3 Шебекина и четырех детских садах могут сдвинуться. Врио губернатора потребовал через неделю представить детальный доклад по всем объектам приграничья.

Проблемы с госзакупками

Параллельно Александр Шуваев разобрал работу профильных министерств по заключению госконтрактов. Общий объем контрактации в регионе достиг 54,9 млрд рублей (82,7% от плана), но по ряду ведомств показатели неудовлетворительные.

Меньше 70% плана выполнили министерства строительства, ЖКХ, спорта и социальной защиты. К 1 сентября уровень контрактации в каждой отрасли должен вырасти до 90%.

Борьба с "отписками" чиновников

Отдельной темой стало взаимодействие власти с населением. Глава региона отметил, что многие руководители при ответе на жалобы в социальных сетях используют формальный подход, не решая суть проблемы.

"Некоторые руководители не погружаются в решение реальных вопросов наших жителей и дают сухие "отписки". Увеличилось и время на отработку обращений — это недопустимо. Ответы должны быть чёткими и по существу", — заявил Александр Шуваев.

Шуваев требует от подчиненных отказаться от красивых отчетов в пользу реальных результатов. Ранее он уже заставил открыть кредитную линию для школы "Моя мечта", где проблемы с подрядчиками затянулись с осени 2024 года.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Аграрный сектор
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нефть
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Наука и техника
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой
Зарядка от ста болезней: почему эти восемь движений из Китая заменят многие лекарства
Европа попала в нефтяной капкан: попытка ограничить Россию столкнулась с реальностью рынка
Зубы тираннозавра оставили след в истории: учёные пересмотрели привычки крупнейшего хищника
Сначала консоли а потом всё остальное: подход Rockstar Games изменил график выхода GTA VI
Александр Шуваев раскритиковал чиновников Белгородской области за формальные ответы гражданам
Золото в ртах покойников: открытие в Египте обнажило пугающие детали древних погребальных обрядов
Природа Африки скрывала тайну: редкая находка в Конго перевернула представления о приматах
Разрыв шаблонов в сельском хозяйстве: масштабный объект в Чувашии откроет путь за рубеж
Наследие колхозов сороковых годов: в Коми нашли способ усилить мясные качества животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.