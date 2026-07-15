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Наследие колхозов сороковых годов: в Коми нашли способ усилить мясные качества животных

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Министр сельского хозяйства и торговли Республики Коми Сергей Елдин посетил Усть-Цилемский район, чтобы обсудить развитие северного животноводства на форуме "Вектор прогресса".

Фермер с планшетом у овцы в загоне
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фермер с планшетом у овцы в загоне

Центральной темой встречи стала работа Печорского отдела Института агробиотехнологий им. А. В. Журавского. Учёные занимаются развитием печорской породной группы овец — популяции, которая адаптировалась к условиям Арктики.

"Печорская порода овец не зарегистрирована на территории России как самостоятельная единица племенного учёта. Однако её ценность для нашего края неоспорима. Печорские полутонкорунные мясошёрстные овцы были выведены путём скрещивания местных северных короткохвостых грубошёрстных овец с баранами породы "ромни-марш" в колхозах Усть-Цилемского и Ижемского районов в период с 1937 по 1961 годы", — напомнил Сергей Елдин.

Сейчас специалисты стремятся повысить продуктивность породы, особенно в части мясных качеств. Для этого традиционный селекционный отбор дополняют методами молекулярной биологии и геномной селекции.

От лаборатории к ферме

Практическим примером работы учёных стало сотрудничество института с хозяйством Лидии Каневой. Здесь лабораторные разработки проходят проверку в реальных условиях северного животноводства.

Предприятие расширяет производство и в 2025 году запустит цех по переработке молока. Хозяйство получило статус резидента Арктической зоны РФ, что дает доступ к государственным льготам. По словам главы региона Ростислава Гольдштейна, создание таких условий необходимо для закрепления людей на северных территориях.

Продукт Вид переработки
Молоко Пастеризация
Сливки и масло Глубокая переработка
Сметана и творог Глубокая переработка

"Опыт Усть-Цилемского района доказывает: опора на историческое научное наследие даёт импульс современному АПК. Сохранение печорской породы через грамотную селекцию вкупе с инвестициями в глубокую переработку сырья формирует новую экономическую устойчивость сельских территорий Севера", — подытожил Сергей Елдин.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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Наследие колхозов сороковых годов: в Коми нашли способ усилить мясные качества животных
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