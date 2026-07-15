Разрыв шаблонов в сельском хозяйстве: масштабный объект в Чувашии откроет путь за рубеж

Чувашия расширяет экспортные горизонты в сфере племенного животноводства. На базе комплекса "ЧебоМилк" прошли "Дни племенного животноводства", где более 170 отраслевых специалистов, ученых и чиновников обсудили выход на внешние рынки и обновление законодательной базы. Итогом форума стало соглашение о партнерстве с Киргизией.
Главным вектором дискуссий стало снятие барьеров для перемещения племенных животных внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Специалисты Евразийской экономической комиссии обсудили единые требования к карантинным зонам и внедрение инноваций в селекцию.
Для поддержки этих процессов компания "ЧебоМилк" строит одну из крупнейших в Приволжском федеральном округе карантинно-экспортную площадку. Объект на 400 скотомест позволит готовить животных к отправке за рубеж и принимать скот из других регионов РФ в соответствии с международными стандартами биобезопасности.
"Мы будем работать над серьезными вопросами, в том числе связанными с экспортом продукции АПК. Это важно для баланса экономики наших племенных хозяйств", — отметила советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова.
Отдельным блоком форума стали переговоры председателя Правительства Чувашии Сергея Артамонова с первым заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизской Республики Иличем Марсбек уулу. Стороны договорились развивать совместное племенное дело и применять эмбриональные технологии.
Результатом встречи стал Меморандум о взаимопонимании, который подписали министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев и Илич Марсбек уулу. Это соглашение развивает договоренности, достигнутые ранее на полях KazanForum между главой Чувашии Олегом Николаевым и представителями правительства Киргизии.
"Чувашия заинтересована в долгосрочном партнерстве с Киргизской Республикой. Наши флагманские предприятия располагают уникальным генетическим материалом и современными технологиями", — подчеркнул Сергей Артамонов.
Основными драйверами экспорта в республике выступают два предприятия. "ЧебоМилк" фокусируется на поставках живого скота, а АО "Чувашское" предлагает генетический материал.
|Предприятие
|Продукт / Объем поставок в текущем году
|ООО "ЧебоМилк"
|350 голов племенных нетелей, 140 голов племенных коров
|АО "Чувашское"
|Семя быков-производителей (голштинская, айширская и симментальская породы)
Развитие этих направлений позволит не только увеличить прибыль агрохолдингов, но и укрепить статус региона как одного из центров племенного разведения в Поволжье.
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