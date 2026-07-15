Учёба превратилась в прямой путь в цех: в Рязанской области открыли набор по новым стандартам

Колледжи и техникумы Рязанской области принимают документы от абитуриентов по программам федерального проекта "Профессионалитет". Всего в регионе выделили 1800 бюджетных мест, на которые уже претендуют 1500 человек.
Суть проекта в том, что учебные программы создают вместе с работодателями. Студенты учатся в мастерских с новым оборудованием и проходят практику на конкретных предприятиях, где после получения диплома смогут сразу начать работать.
|Кластер
|Отрасль
|Машиностроение
|Промышленность и заводы
|Агрокластер
|Сельское хозяйство
|Радиоэлектроника
|Высокие технологии
|Туризм и сфера услуг
|Сервис и гостеприимство
|Транспорт и логистика
|Запуск в сентябре (6 учебных заведений)
Сейчас в четырех действующих кластерах объединились 14 ссузов и более 30 предприятий. Подготовленные кадры нужны таким компаниям, как "Красное знамя", Рязанский приборный завод и Рязанский радиозавод.
Подать документы можно до 15 августа. Доступны три способа: лично в учебном заведении, через почтовое отправление или в электронном виде с помощью портала "Госуслуги".
Программа сокращает разрыв между теорией и практикой. Обучение подстраивают под текущие нужды заводов и агрофирм, а студентов готовят к работе на конкретном оборудовании, которое стоит в цехах будущих работодателей.
Выпускники ориентированы на трудоустройство в компаниях-партнерах кластеров, включая крупные промышленные предприятия Рязанской области.
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