Учёба превратилась в прямой путь в цех: в Рязанской области открыли набор по новым стандартам

Колледжи и техникумы Рязанской области принимают документы от абитуриентов по программам федерального проекта "Профессионалитет". Всего в регионе выделили 1800 бюджетных мест, на которые уже претендуют 1500 человек.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Зимний промышленный пейзаж

Суть проекта в том, что учебные программы создают вместе с работодателями. Студенты учатся в мастерских с новым оборудованием и проходят практику на конкретных предприятиях, где после получения диплома смогут сразу начать работать.

Кластер Отрасль Машиностроение Промышленность и заводы Агрокластер Сельское хозяйство Радиоэлектроника Высокие технологии Туризм и сфера услуг Сервис и гостеприимство Транспорт и логистика Запуск в сентябре (6 учебных заведений)

Сейчас в четырех действующих кластерах объединились 14 ссузов и более 30 предприятий. Подготовленные кадры нужны таким компаниям, как "Красное знамя", Рязанский приборный завод и Рязанский радиозавод.

Подать документы можно до 15 августа. Доступны три способа: лично в учебном заведении, через почтовое отправление или в электронном виде с помощью портала "Госуслуги".

Ответы на популярные вопросы

Чем "Профессионалитет" отличается от обычного обучения в колледже?

Программа сокращает разрыв между теорией и практикой. Обучение подстраивают под текущие нужды заводов и агрофирм, а студентов готовят к работе на конкретном оборудовании, которое стоит в цехах будущих работодателей.

Где можно будет работать после выпуска?

Выпускники ориентированы на трудоустройство в компаниях-партнерах кластеров, включая крупные промышленные предприятия Рязанской области.

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