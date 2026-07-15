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Учёба превратилась в прямой путь в цех: в Рязанской области открыли набор по новым стандартам

Россия » Центр » Рязань

Колледжи и техникумы Рязанской области принимают документы от абитуриентов по программам федерального проекта "Профессионалитет". Всего в регионе выделили 1800 бюджетных мест, на которые уже претендуют 1500 человек.

Зимний промышленный пейзаж
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Зимний промышленный пейзаж

Суть проекта в том, что учебные программы создают вместе с работодателями. Студенты учатся в мастерских с новым оборудованием и проходят практику на конкретных предприятиях, где после получения диплома смогут сразу начать работать.

Кластер Отрасль
Машиностроение Промышленность и заводы
Агрокластер Сельское хозяйство
Радиоэлектроника Высокие технологии
Туризм и сфера услуг Сервис и гостеприимство
Транспорт и логистика Запуск в сентябре (6 учебных заведений)

Сейчас в четырех действующих кластерах объединились 14 ссузов и более 30 предприятий. Подготовленные кадры нужны таким компаниям, как "Красное знамя", Рязанский приборный завод и Рязанский радиозавод.

Подать документы можно до 15 августа. Доступны три способа: лично в учебном заведении, через почтовое отправление или в электронном виде с помощью портала "Госуслуги".

Ответы на популярные вопросы

Чем "Профессионалитет" отличается от обычного обучения в колледже?

Программа сокращает разрыв между теорией и практикой. Обучение подстраивают под текущие нужды заводов и агрофирм, а студентов готовят к работе на конкретном оборудовании, которое стоит в цехах будущих работодателей.

Где можно будет работать после выпуска?

Выпускники ориентированы на трудоустройство в компаниях-партнерах кластеров, включая крупные промышленные предприятия Рязанской области.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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