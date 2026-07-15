Подрядчики больше не решают всё: Ульяновская область изменила правила снабжения капремонта

Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области теперь может самостоятельно закупать материалы и оборудование для капитального ремонта домов. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства региона под руководством Геннадия Спирчагова.
Раньше все товары и услуги закупали подрядчики. Они опирались на проектно-сметную документацию, которая проходила ценовую экспертизу. Новая схема меняет порядок: Фонд не только нанимает исполнителей, но и сам обеспечивает их ресурсами.
Такой подход должен убрать простои на объектах из-за срывов поставок. Регион планирует создавать собственный запас техники и материалов, в первую очередь — нового лифтового оборудования.
|Параметр закупки
|Требование
|Способ выбора поставщика
|Электронный аукцион
|Критерий победителя
|Минимум три исполненных контракта за последние три года
|Гарантийный срок
|Не менее пяти лет
Деньги на закупки выделят из областного фонда капитального ремонта. Средства находятся на счету регионального оператора и формируются из взносов собственников помещений в многоквартирных домах.
Контроль за качеством и сроками привоза продукции возложили на Фонд модернизации ЖКК. Если закупленные материалы не пригодятся при ремонте, их продадут по рыночной цене, а вырученные деньги вернут на счет регионального оператора.
"Теперь Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области получил возможность не только привлекать подрядчиков на проведение работ и оказание услуг по капремонту, но и самостоятельно закупать необходимые для работы материалы. Это позволит не допускать трудностей и задержек поставки товаров на объекты капитального ремонта", — пояснили в пресс-службе правительства Ульяновской области.
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