Подрядчики больше не решают всё: Ульяновская область изменила правила снабжения капремонта

Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области теперь может самостоятельно закупать материалы и оборудование для капитального ремонта домов. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства региона под руководством Геннадия Спирчагова.

Фото: mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капремонт

Раньше все товары и услуги закупали подрядчики. Они опирались на проектно-сметную документацию, которая проходила ценовую экспертизу. Новая схема меняет порядок: Фонд не только нанимает исполнителей, но и сам обеспечивает их ресурсами.

Такой подход должен убрать простои на объектах из-за срывов поставок. Регион планирует создавать собственный запас техники и материалов, в первую очередь — нового лифтового оборудования.

Параметр закупки Требование Способ выбора поставщика Электронный аукцион Критерий победителя Минимум три исполненных контракта за последние три года Гарантийный срок Не менее пяти лет

Деньги на закупки выделят из областного фонда капитального ремонта. Средства находятся на счету регионального оператора и формируются из взносов собственников помещений в многоквартирных домах.

Контроль за качеством и сроками привоза продукции возложили на Фонд модернизации ЖКК. Если закупленные материалы не пригодятся при ремонте, их продадут по рыночной цене, а вырученные деньги вернут на счет регионального оператора.

"Теперь Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области получил возможность не только привлекать подрядчиков на проведение работ и оказание услуг по капремонту, но и самостоятельно закупать необходимые для работы материалы. Это позволит не допускать трудностей и задержек поставки товаров на объекты капитального ремонта", — пояснили в пресс-службе правительства Ульяновской области.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех