Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто стоял в очереди на заправку: водителей Кировской области спасут от несправедливых штрафов
Футбол убивает мозг? Суд назвал официальную причину смерти легендарного Нобби Стайлза
Святыня превратилась в меню: анализ волокон Туринской плащаницы выявил гены атлантической трески
Забытые плиты отправятся на реставрацию: мемориал Жидилов Бор в Псковском округе ждет новый облик
Гастротуризм заставляет ходить по кругу: россияне возвращаются в любимые локации ради кухни
На Байконуре прогремел мощный старт: орбитальный форпост принял новую группу исследователей
Космический гость пробил крышу дома: находка в Нью-Джерси открыла путь к древним тайнам
Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой
Зарядка от ста болезней: почему эти восемь движений из Китая заменят многие лекарства

Подрядчики больше не решают всё: Ульяновская область изменила правила снабжения капремонта

Россия » Поволжье » Ульяновск

Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области теперь может самостоятельно закупать материалы и оборудование для капитального ремонта домов. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства региона под руководством Геннадия Спирчагова.

Капремонт
Фото: mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капремонт

Раньше все товары и услуги закупали подрядчики. Они опирались на проектно-сметную документацию, которая проходила ценовую экспертизу. Новая схема меняет порядок: Фонд не только нанимает исполнителей, но и сам обеспечивает их ресурсами.

Такой подход должен убрать простои на объектах из-за срывов поставок. Регион планирует создавать собственный запас техники и материалов, в первую очередь — нового лифтового оборудования.

Параметр закупки Требование
Способ выбора поставщика Электронный аукцион
Критерий победителя Минимум три исполненных контракта за последние три года
Гарантийный срок Не менее пяти лет

Деньги на закупки выделят из областного фонда капитального ремонта. Средства находятся на счету регионального оператора и формируются из взносов собственников помещений в многоквартирных домах.

Контроль за качеством и сроками привоза продукции возложили на Фонд модернизации ЖКК. Если закупленные материалы не пригодятся при ремонте, их продадут по рыночной цене, а вырученные деньги вернут на счет регионального оператора.

"Теперь Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области получил возможность не только привлекать подрядчиков на проведение работ и оказание услуг по капремонту, но и самостоятельно закупать необходимые для работы материалы. Это позволит не допускать трудностей и задержек поставки товаров на объекты капитального ремонта", — пояснили в пресс-службе правительства Ульяновской области.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Авто
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Калининградская область
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Нефть
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой
Зарядка от ста болезней: почему эти восемь движений из Китая заменят многие лекарства
Европа попала в нефтяной капкан: попытка ограничить Россию столкнулась с реальностью рынка
Зубы тираннозавра оставили след в истории: учёные пересмотрели привычки крупнейшего хищника
Сначала консоли а потом всё остальное: подход Rockstar Games изменил график выхода GTA VI
Александр Шуваев раскритиковал чиновников Белгородской области за формальные ответы гражданам
Золото в ртах покойников: открытие в Египте обнажило пугающие детали древних погребальных обрядов
Природа Африки скрывала тайну: редкая находка в Конго перевернула представления о приматах
Разрыв шаблонов в сельском хозяйстве: масштабный объект в Чувашии откроет путь за рубеж
Наследие колхозов сороковых годов: в Коми нашли способ усилить мясные качества животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.