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В Калмыкии наступает время лотосов: масштабные события в Лагани предопределили летний маршрут

Россия » Юг » Элиста

8 и 9 августа в Лаганском районе Калмыкии пройдет Фестиваль лотосов. Праздничные мероприятия разделят между собой город Лагань и село Джалыково.

Лотос
Фото: commons.wikimedia.org by Hong Zhang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лотос

Центральным спортивным событием программы станет Открытый республиканский турнир по сапсёрфингу "Лагань SUP Challenge". Соревнования ежегодно привлекают спортсменов из разных регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Махачкалы, а также из Беларуси.

Организаторы рассчитывают увеличить поток туристов к 2026 году, чтобы расширить географию участников и повысить уровень соревнований.

Событие Детали
Дата проведения 8-9 августа
Локации г. Лагань, с. Джалыково
Спортивная часть Турнир "Лагань SUP Challenge"
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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