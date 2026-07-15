В Калмыкии наступает время лотосов: масштабные события в Лагани предопределили летний маршрут

8 и 9 августа в Лаганском районе Калмыкии пройдет Фестиваль лотосов. Праздничные мероприятия разделят между собой город Лагань и село Джалыково.
Центральным спортивным событием программы станет Открытый республиканский турнир по сапсёрфингу "Лагань SUP Challenge". Соревнования ежегодно привлекают спортсменов из разных регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Махачкалы, а также из Беларуси.
Организаторы рассчитывают увеличить поток туристов к 2026 году, чтобы расширить географию участников и повысить уровень соревнований.
|Событие
|Детали
|Дата проведения
|8-9 августа
|Локации
|г. Лагань, с. Джалыково
|Спортивная часть
|Турнир "Лагань SUP Challenge"
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