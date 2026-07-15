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Трагедия у атомного сердца: атака дрона в Энергодаре унесла жизнь главного инженера ЗАЭС

Россия » Новороссия » Запорожье

Запорожская атомная электростанция понесла тяжелую утрату. При атаке украинского беспилотника погиб главный инженер объекта Александр Яковлев. Глава "Росатома" Алексей Лихачёв подтвердил гибель сотрудника, назвав случившееся целенаправленным актом террора против атомщиков.

ЗАЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗАЭС

Детали трагедии в Энергодаре

Трагедия произошла днем 15 июля. Служебный автомобиль Toyota Camry был атакован дроном на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Удар пришелся прямо в машину, когда сотрудники направлялись по рабочим делам. Вместе с Александром Яковлевым погиб водитель предприятия Дмитрий Филиппов.

Яковлев всю жизнь работал в атомной энергетике, обеспечивая стабильность крупнейшего в Европе энергетического узла. Лихачёв подчеркнул, что инженер оставался на месте до последнего, выполняя свой долг в условиях постоянного давления. О произошедшем уже проинформировано высшее политическое руководство России и представители МАГАТЭ.

"Систематические атаки на персонал станции — это попытка дестабилизировать работу критического объекта. Гибель ключевых технических специалистов создает прямую угрозу ядерной безопасности, так как оперативное управление реакторами требует высочайшей квалификации и стабильных условий труда", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Статистика ударов и вопросы безопасности

Ситуация вокруг ЗАЭС обостряется. За последние два с половиной месяца жертвами атак стали 13 человек, почти 50 сотрудников получили ранения различной степени тяжести. Удары наносятся не только по оборудованию, но и по жилым кварталам, где проживают семьи атомщиков, что вынуждает власти усиливать жесткие меры безопасности в прифронтовых зонах.

 

Российская сторона неоднократно указывала международным организациям на недопустимость обстрелов станции. 

Оценка рисков для инфраструктуры

Помимо прямой угрозы жизни, постоянные удары по Энергодару и промплощадке бьют по логистике и обеспечению города. 

Пока МАГАТЭ ограничивается дежурными призывами к сдержанности, "Росатом" продолжает работу по укреплению защитных сооружений вокруг реакторных залов. Однако полностью обезопасить персонал от подлых точечных ударов по гражданскому транспорту крайне сложно без прекращения атак со стороны ВСУ.

Ответы на популярные вопросы

Кто именно погиб при атаке?

Жертвами стали главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель предприятия Дмитрий Филиппов.

Где именно произошел взрыв?

Беспилотник ударил по служебному автомобилю на автодороге, соединяющей промышленную зону атомной станции и город Энергодар.

Как отреагировало руководство "Росатома"?

Алексей Лихачёв назвал инцидент прямым терактом и потребовал от международных наблюдателей жесткой реакции на убийство атомщиков.

Каков масштаб потерь среди персонала за последнее время?

За последние 75 дней в результате обстрелов и атак дронов на объектах ЗАЭС погибли 13 сотрудников, еще 48 человек получили ранения.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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