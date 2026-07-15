Брянская школа №21 в Бежице готовится к 60-летнему юбилею, который отметит в 2027 году. К этой дате в здании полностью заменят кровлю и отремонтируют спортзал.
Работы ведутся в летний период, пока ученики на каникулах. В спортзале обновят освещение, выровняют стены и уложат специальное покрытие на пол. Позже планируют привести в порядок и уличную спортплощадку.
"Мы пережили сильные ливни, протечек не было. Сейчас строительство крыши вступает в финальный этап", — рассказала директор школы Елена Ефимова.
Обновление кровли особенно важно для сохранения школьного музея, который находится на верхнем этаже. В экспозиции собраны материалы о подвиге 50-й Армии, освобождавшей Брянск, и макет местности, показывающий, как выглядел район школы в годы войны.
К 1 сентября в школу вернутся около 400 учеников. Всего этим летом в Брянске обновляют инфраструктуру в семи учебных заведениях.
Ремонт в школе №21 — часть общего плана подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. В городской администрации сообщили, что всего в Брянске сейчас приводят в порядок 167 объектов, включая детские сады и центры дополнительного образования.
|Объект
|Что делают / статус
|Школа №21 (Бежица)
|Замена кровли, ремонт спортзала (стены, свет, пол)
|Учебные заведения Брянска
|Обновление инфраструктуры в 7 школах/садах
|Все образовательные объекты города
|Работы на 167 объектах
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.