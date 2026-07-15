Дети не узнают родные залы в сентябре: масштабное обновление затронуло школу в Брянске

Брянская школа №21 в Бежице готовится к 60-летнему юбилею, который отметит в 2027 году. К этой дате в здании полностью заменят кровлю и отремонтируют спортзал.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Рабочие на крыше

Работы ведутся в летний период, пока ученики на каникулах. В спортзале обновят освещение, выровняют стены и уложат специальное покрытие на пол. Позже планируют привести в порядок и уличную спортплощадку.

"Мы пережили сильные ливни, протечек не было. Сейчас строительство крыши вступает в финальный этап", — рассказала директор школы Елена Ефимова.

Обновление кровли особенно важно для сохранения школьного музея, который находится на верхнем этаже. В экспозиции собраны материалы о подвиге 50-й Армии, освобождавшей Брянск, и макет местности, показывающий, как выглядел район школы в годы войны.

К 1 сентября в школу вернутся около 400 учеников. Всего этим летом в Брянске обновляют инфраструктуру в семи учебных заведениях.

Масштаб работ в городе

Ремонт в школе №21 — часть общего плана подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. В городской администрации сообщили, что всего в Брянске сейчас приводят в порядок 167 объектов, включая детские сады и центры дополнительного образования.

Объект Что делают / статус Школа №21 (Бежица) Замена кровли, ремонт спортзала (стены, свет, пол) Учебные заведения Брянска Обновление инфраструктуры в 7 школах/садах Все образовательные объекты города Работы на 167 объектах