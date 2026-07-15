Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вьетнам меняет правила игры: зачем миллионы туристов неожиданно выбирают горную Сонлу
Медкомиссия стала жестче: почему даже опытные водители после 65 рискуют неожиданно потерять права
ДНК давно рассыпалась в прах: анализ зубов выявил связь древних людей с жителями Азии
Семь диагнозов, которыми часто пугают женщин: почему западная медицина против их лечения
Триумфальное возвращение или новая проверка: гандбол получил шанс начать новую главу
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Трагедия у атомного сердца: атака дрона в Энергодаре унесла жизнь главного инженера ЗАЭС
Медкарты раскрыли тайну:простой витамин может спасти пациентов от лазерного лечения глпукомы
Молодость из чужого тела: в США раскрыли шокирующую сторону нового укола красоты

Дети не узнают родные залы в сентябре: масштабное обновление затронуло школу в Брянске

Россия » Центр » Брянск

Брянская школа №21 в Бежице готовится к 60-летнему юбилею, который отметит в 2027 году. К этой дате в здании полностью заменят кровлю и отремонтируют спортзал.

Рабочие на крыше
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Рабочие на крыше

Работы ведутся в летний период, пока ученики на каникулах. В спортзале обновят освещение, выровняют стены и уложат специальное покрытие на пол. Позже планируют привести в порядок и уличную спортплощадку.

"Мы пережили сильные ливни, протечек не было. Сейчас строительство крыши вступает в финальный этап", — рассказала директор школы Елена Ефимова.

Обновление кровли особенно важно для сохранения школьного музея, который находится на верхнем этаже. В экспозиции собраны материалы о подвиге 50-й Армии, освобождавшей Брянск, и макет местности, показывающий, как выглядел район школы в годы войны.

К 1 сентября в школу вернутся около 400 учеников. Всего этим летом в Брянске обновляют инфраструктуру в семи учебных заведениях.

Масштаб работ в городе

Ремонт в школе №21 — часть общего плана подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. В городской администрации сообщили, что всего в Брянске сейчас приводят в порядок 167 объектов, включая детские сады и центры дополнительного образования.

Объект Что делают / статус
Школа №21 (Бежица) Замена кровли, ремонт спортзала (стены, свет, пол)
Учебные заведения Брянска Обновление инфраструктуры в 7 школах/садах
Все образовательные объекты города Работы на 167 объектах
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Авто
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Нефть
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Мир на грани катастрофы: исчерпание ключевых ресурсов довело глобальную систему до точки невозврата
Дети не узнают родные залы в сентябре: масштабное обновление затронуло школу в Брянске
Забудьте о быстрой езде по городу: новые препятствия в Калининграде лишат водителей скорости
Квартиры за проценты: в Подмосковье внедрили условия, которые привязали врачей к региону
Смертельная угроза в Лазовке: случай бешенства вынудил власти закрыть доступ к частному двору
Отеки душат сосуды изнутри: как простая активация голеностопа избавляет от многолетнего застоя
Опасная зона на сорока трех улицах: жителей Кубани принудили к соблюдению жестких мер
Фитнес-браслет врет: почему цифры после тренировки не имеют ничего общего с реальностью
Глубоко под центром Петербурга: началось движение к будущему узлу сверхскоростных поездов
Ремонт станет непосильной ношей: стоимость корзины запчастей для россиян рванула вверх
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.