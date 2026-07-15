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Забудьте о быстрой езде по городу: новые препятствия в Калининграде лишат водителей скорости

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининграде на дорогах установили 12 искусственных дорожных лежачих полицейских. Об этом сообщили в администрации города.

Установка искусственной неровности на дороге
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Установка искусственной неровности на дороге

Эти устройства ставят для контроля скорости транспорта и снижения числа аварий. В ближайшие годы городские службы планируют смонтировать такие ограничители на других ключевых участках дорог.

Помимо этого, в городе начнут оборудовать приподнятые пешеходные переходы. Такие переходы заставляют водителей притормозить перед "зеброй", что делает дорогу безопаснее для людей.

Дорожные работы дополнят общим обновлением инфраструктуры. Городские службы планируют отремонтировать часть дорожного полотна, установить новые светофоры и дорожные знаки.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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