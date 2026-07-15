В Калининграде на дорогах установили 12 искусственных дорожных лежачих полицейских. Об этом сообщили в администрации города.
Эти устройства ставят для контроля скорости транспорта и снижения числа аварий. В ближайшие годы городские службы планируют смонтировать такие ограничители на других ключевых участках дорог.
Помимо этого, в городе начнут оборудовать приподнятые пешеходные переходы. Такие переходы заставляют водителей притормозить перед "зеброй", что делает дорогу безопаснее для людей.
Дорожные работы дополнят общим обновлением инфраструктуры. Городские службы планируют отремонтировать часть дорожного полотна, установить новые светофоры и дорожные знаки.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.