Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Триумфальное возвращение или новая проверка: гандбол получил шанс начать новую главу
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Трагедия у атомного сердца: атака дрона в Энергодаре унесла жизнь главного инженера ЗАЭС
Медкарты раскрыли тайну:простой витамин может спасти пациентов от лазерного лечения глпукомы
Молодость из чужого тела: в США раскрыли шокирующую сторону нового укола красоты
Мир на грани катастрофы: исчерпание ключевых ресурсов довело глобальную систему до точки невозврата
Дети не узнают родные залы в сентябре: масштабное обновление затронуло школу в Брянске
Забудьте о быстрой езде по городу: новые препятствия в Калининграде лишат водителей скорости
Смертельная угроза в Лазовке: случай бешенства вынудил власти закрыть доступ к частному двору

Квартиры за проценты: в Подмосковье внедрили условия, которые привязали врачей к региону

Россия » Центр » Московская область
Передача ключей при аренде квартиры
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Передача ключей при аренде квартиры

В подмосковном Доме правительства прошла церемония вручения свидетельств на покупку жилья по региональной программе "Социальная ипотека". Очередными обладателями сертификатов стали 24 медицинских работника. С начала 2024 года льготы на приобретение недвижимости получили уже 81 человек, о чем проинформировали в подмосковном Минздраве.

Поддержка медиков и условия программы

Жилищный вопрос остается приоритетным направлением кадровой политики регионального здравоохранения. Власти Подмосковья используют финансовые инструменты, чтобы удержать опытных врачей и привлечь в больницы новые силы. Новая работа в государственном секторе медицины становится для специалистов более привлекательной благодаря бюджетному субсидированию покупки квартир.

"Привлечение и поддержка медицинских кадров — одна из наших главных задач. Для этого в регионе действует широкий комплекс мер социальной поддержки, включая жилищные программы. Это помогает нам не только привлекать новых медработников в Подмосковье, но и поддерживать тех, кто уже много лет трудится в наших медучреждениях", — отметил Забелин.

Как отмечают "Вести Подмосковья", область берет на себя выплату 50% от стоимости объекта в качестве первого взноса. Остальную сумму основного долга регион погашает ежемесячно в течение десяти лет. Медикам остается лишь вовремя выплачивать проценты по банковскому кредиту.

Критерии участия и перспективы кадров

Воспользоваться механизмом льготной ипотеки могут как врачи узких специализаций, так и представители среднего медицинского персонала. Программа ориентирована на медиков, имеющих востребованные квалификации и готовых работать в подмосковных клиниках длительный срок. Это создает стабильный кадровый резерв, сравнимый по значимости с тем, как общественный транспорт развивается за счет внедрения новых технологических платформ.

"Подобные программы решают фундаментальную проблему дефицита кадров, переводя социальные обязательства государства в реальные квадратные метры для специалистов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

По словам Забелина, компенсация основного долга властями позволяет медикам существенно снизить долговую нагрузку. Участники отбираются на основе профессиональных критериев и не должны иметь собственного жилья на территории области. Такая модель поддержки доказала свою жизнеспособность, обеспечивая медиков домом, а жителей региона — качественной медпомощью.

Ответы на популярные вопросы о социальной ипотеке

Кто может получить сертификат?

Программа доступна врачам различных специальностей, фельдшерам и медицинским сестрам, работающим в учреждениях Минздрава Московской области.

Какую часть стоимости жилья оплачивает государство?

Регион оплачивает 50% стоимости квартиры сразу и полностью компенсирует остаток основного долга по кредиту в течение 10 лет.

Какие расходы несет сам медработник?

Участник программы самостоятельно оплачивает только проценты по банковскому ипотечному кредиту.

Есть ли обязательства по стажу работы?

Получатель субсидии обязуется отработать в медицинских организациях Подмосковья не менее 10 лет с момента оформления свидетельства.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Авто
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Газ
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Мир на грани катастрофы: исчерпание ключевых ресурсов довело глобальную систему до точки невозврата
Дети не узнают родные залы в сентябре: масштабное обновление затронуло школу в Брянске
Забудьте о быстрой езде по городу: новые препятствия в Калининграде лишат водителей скорости
Квартиры за проценты: в Подмосковье внедрили условия, которые привязали врачей к региону
Смертельная угроза в Лазовке: случай бешенства вынудил власти закрыть доступ к частному двору
Отеки душат сосуды изнутри: как простая активация голеностопа избавляет от многолетнего застоя
Опасная зона на сорока трех улицах: жителей Кубани принудили к соблюдению жестких мер
Фитнес-браслет врет: почему цифры после тренировки не имеют ничего общего с реальностью
Глубоко под центром Петербурга: началось движение к будущему узлу сверхскоростных поездов
Ремонт станет непосильной ношей: стоимость корзины запчастей для россиян рванула вверх
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.