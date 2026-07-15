Квартиры за проценты: в Подмосковье внедрили условия, которые привязали врачей к региону

В подмосковном Доме правительства прошла церемония вручения свидетельств на покупку жилья по региональной программе "Социальная ипотека". Очередными обладателями сертификатов стали 24 медицинских работника. С начала 2024 года льготы на приобретение недвижимости получили уже 81 человек, о чем проинформировали в подмосковном Минздраве.
Жилищный вопрос остается приоритетным направлением кадровой политики регионального здравоохранения. Власти Подмосковья используют финансовые инструменты, чтобы удержать опытных врачей и привлечь в больницы новые силы. Новая работа в государственном секторе медицины становится для специалистов более привлекательной благодаря бюджетному субсидированию покупки квартир.
"Привлечение и поддержка медицинских кадров — одна из наших главных задач. Для этого в регионе действует широкий комплекс мер социальной поддержки, включая жилищные программы. Это помогает нам не только привлекать новых медработников в Подмосковье, но и поддерживать тех, кто уже много лет трудится в наших медучреждениях", — отметил Забелин.
Как отмечают "Вести Подмосковья", область берет на себя выплату 50% от стоимости объекта в качестве первого взноса. Остальную сумму основного долга регион погашает ежемесячно в течение десяти лет. Медикам остается лишь вовремя выплачивать проценты по банковскому кредиту.
Воспользоваться механизмом льготной ипотеки могут как врачи узких специализаций, так и представители среднего медицинского персонала. Программа ориентирована на медиков, имеющих востребованные квалификации и готовых работать в подмосковных клиниках длительный срок. Это создает стабильный кадровый резерв, сравнимый по значимости с тем, как общественный транспорт развивается за счет внедрения новых технологических платформ.
"Подобные программы решают фундаментальную проблему дефицита кадров, переводя социальные обязательства государства в реальные квадратные метры для специалистов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
По словам Забелина, компенсация основного долга властями позволяет медикам существенно снизить долговую нагрузку. Участники отбираются на основе профессиональных критериев и не должны иметь собственного жилья на территории области. Такая модель поддержки доказала свою жизнеспособность, обеспечивая медиков домом, а жителей региона — качественной медпомощью.
Программа доступна врачам различных специальностей, фельдшерам и медицинским сестрам, работающим в учреждениях Минздрава Московской области.
Регион оплачивает 50% стоимости квартиры сразу и полностью компенсирует остаток основного долга по кредиту в течение 10 лет.
Участник программы самостоятельно оплачивает только проценты по банковскому ипотечному кредиту.
Получатель субсидии обязуется отработать в медицинских организациях Подмосковья не менее 10 лет с момента оформления свидетельства.
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