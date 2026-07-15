В деревне Лазовка Петровского округа ввели карантинные меры из-за случая бешенства. Эпизоотическим очагом признали личное подворье по адресу: улица Молодёжная, дом №13.
Теперь доступ посторонних на территорию этого подворья закрыт. Владельцу и жителям запрещено ввозить или вывозить с этого участка любых животных, а также лечить больных особей внутри очага.
Саму деревню Лазовка объявили неблагополучным пунктом. Это значит, что в населенном пункте временно запретили проводить выставки и ярмарки, отлавливать диких животных и вывозить домашних питомцев за пределы деревни.
Для жителей района ситуация опасна тем, что бешенство поражает всех млекопитающих и передается человеку через укусы или контакт со слюной больного животного. Главный признак болезни — резкое изменение поведения животного, которое становится неадекватным.
Ранее аналогичная вспышка заболевания была зафиксирована в деревне Гавриловка Ржаксинского округа.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.