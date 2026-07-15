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Глубоко под центром Петербурга: началось движение к будущему узлу сверхскоростных поездов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Проходческий комплекс начал движение от станции "Каретная" в сторону "Лиговского проспекта — 2" и будущего терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ). О ходе работ сообщили в комитете по строительству Петербурга.

Туннельный проходческий комплекс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Туннельный проходческий комплекс

Сейчас на Красносельско-Калининской линии работают пять отечественных щитов. Четыре из них, включая комплексы "Вера" и "Любовь", задействованы на участке от "Путиловской" до "Каретной". Технику произвел "Обуховский завод" — помимо щитов диаметром 5,6 метра, предприятие поставило 19 блокоукладчиков и два наклонных укладчика с породопогрузочными машинами.

Транспортный узел и связь с ВСМ

Город заранее готовит инфраструктуру к запуску ВСМ между Петербургом и Москвой. Ключевым элементом станет станция "Лиговский проспект — 2", которая обеспечит доступ к новому пассажирскому терминалу.

Из-за сложности застройки исторического центра и сжатых сроков строительство станции разделят на этапы. Сначала откроют вестибюль на привокзальной площади, эскалатор и коридор к уже действующей станции "Лиговский проспект" (линия 4). Это позволит запустить пассажиропоток одновременно с открытием ВСМ в 2029 году.

"Из-за сжатых сроков построить глубокую станцию метро в историческом центре города невозможно за 2-3 года, но можно успеть построить вестибюль, эскалатор и коридор к существующей станции "Лиговский проспект" на четвёртой линии. Тем не менее задел под вторую станцию и пересадочный узел уже создаётся прямо сейчас", — пояснил инженер Дмитрий Графов.

Конкретный облик "Лиговского проспекта — 2" пока не определен. Специалисты сравнивают разные типы станций — пилонную, колонную и односводчатую, чтобы выбрать оптимальный вариант. Сама станция, а также "Знаменская" и "Суворовская", откроются позже вестибюля.

Текущий статус строительства

В данный момент в городе строят шесть станций:

  • "Богатырская" и "Каменка" (линия 3);
  • "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная" (линия 6).
Объект/Направление Статус / Срок
Вестибюль "Лиговский проспект — 2" Планируемый запуск в 2029 году
Станция "Лиговский проспект — 2" Проектирование (выбор типа станции)
Ветки до Пулково и Кудрово Сроки сдвинуты (ожидание федеральной поддержки)

Увеличение количества техники до шести единиц, одновременно занятых на перегонных тоннелях, позволяет городу более уверенно планировать перспективные участки. Однако развитие линий в сторону аэропорта Пулково и Кудрово остается неопределенным до получения финансирования из федерального бюджета.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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