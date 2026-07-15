Глубоко под центром Петербурга: началось движение к будущему узлу сверхскоростных поездов

Проходческий комплекс начал движение от станции "Каретная" в сторону "Лиговского проспекта — 2" и будущего терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ). О ходе работ сообщили в комитете по строительству Петербурга.
Сейчас на Красносельско-Калининской линии работают пять отечественных щитов. Четыре из них, включая комплексы "Вера" и "Любовь", задействованы на участке от "Путиловской" до "Каретной". Технику произвел "Обуховский завод" — помимо щитов диаметром 5,6 метра, предприятие поставило 19 блокоукладчиков и два наклонных укладчика с породопогрузочными машинами.
Город заранее готовит инфраструктуру к запуску ВСМ между Петербургом и Москвой. Ключевым элементом станет станция "Лиговский проспект — 2", которая обеспечит доступ к новому пассажирскому терминалу.
Из-за сложности застройки исторического центра и сжатых сроков строительство станции разделят на этапы. Сначала откроют вестибюль на привокзальной площади, эскалатор и коридор к уже действующей станции "Лиговский проспект" (линия 4). Это позволит запустить пассажиропоток одновременно с открытием ВСМ в 2029 году.
"Из-за сжатых сроков построить глубокую станцию метро в историческом центре города невозможно за 2-3 года, но можно успеть построить вестибюль, эскалатор и коридор к существующей станции "Лиговский проспект" на четвёртой линии. Тем не менее задел под вторую станцию и пересадочный узел уже создаётся прямо сейчас", — пояснил инженер Дмитрий Графов.
Конкретный облик "Лиговского проспекта — 2" пока не определен. Специалисты сравнивают разные типы станций — пилонную, колонную и односводчатую, чтобы выбрать оптимальный вариант. Сама станция, а также "Знаменская" и "Суворовская", откроются позже вестибюля.
В данный момент в городе строят шесть станций:
|Объект/Направление
|Статус / Срок
|Вестибюль "Лиговский проспект — 2"
|Планируемый запуск в 2029 году
|Станция "Лиговский проспект — 2"
|Проектирование (выбор типа станции)
|Ветки до Пулково и Кудрово
|Сроки сдвинуты (ожидание федеральной поддержки)
Увеличение количества техники до шести единиц, одновременно занятых на перегонных тоннелях, позволяет городу более уверенно планировать перспективные участки. Однако развитие линий в сторону аэропорта Пулково и Кудрово остается неопределенным до получения финансирования из федерального бюджета.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.