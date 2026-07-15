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Опасная зона на сорока трех улицах: жителей Кубани принудили к соблюдению жестких мер

Россия » Юг » Краснодар

Новороссийск готовится к ночной охоте на вредителей. С 22:00 20 июля до 06:00 21 июля в городе-герое пройдет масштабная дезинсекция. Муниципальные службы будут травить американскую белую бабочку, тлю и ясеневого пилильщика, которые угрожают зеленым насаждениям региона.

Опрыскивание кустарников в парке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Опрыскивание кустарников в парке

География и методы обработки

Химическая атака на насекомых затронет 43 улицы Новороссийска. В список попали не только центральные магистрали, но и прилегающие к ним скверы и дворовые зоны. Для уничтожения паразитов дорожники и озеленители используют специальные составы, которые распыляются в темное время суток для максимальной эффективности.

Такая активность городских властей закономерна: сохранение экологии региона напрямую влияет на привлекательность города для гостей. Учитывая, как быстро меняются потребительские цены на Кубани, содержание парков в идеальном состоянии становится вопросом престижа и экономики муниципалитета. К слову, в соседних районах сейчас также идет инвентаризация ресурсов, включая изъятие неиспользуемых участков под государственные нужды.

"Массовое появление белой бабочки — это всегда риск для инфраструктуры и эстетики города. Своевременная обработка позволяет избежать деградации зеленых зон, что критически важно для реализации программ комфортной среды", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Меры предосторожности и правила безопасности

Администрация города настоятельно рекомендует жителям и туристам обходить места дезинсекции стороной. Во время работы распылителей находиться на улице без респираторов или масок опасно. Особое внимание стоит уделить домашним животным: выгул собак на свежеобработанных газонах в указанные часы строго запрещен.

Параметр Что меняется
Время работ С 22:00 до 06:00
Количество улиц 43 объекта
Период ожидания Безопасно через 60 минут после финиша

Хорошая новость — препараты быстро оседают и теряют агрессивность. Уже через час после завершения дезинсекции территории будут полностью открыты для прогулок без ограничений. Тем не менее, общая бдительность не помешает, как и в случаях, когда в жилом секторе находят опасные объекты времен войны, требующие эвакуации.

"Любые ядохимикаты в городской черте требуют жесткого контроля. Жителям важно понимать, что задержка на обработанном участке может вызвать аллергические реакции, поэтому час ожидания — это необходимый санитарный барьер", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли открывать окна во время обработки?

Жителям улиц из списка рекомендуется закрыть окна в указанный временной интервал, чтобы избежать попадания взвеси химикатов в квартиры.

Что делать, если питомец наступил на обработанную траву?

Необходимо тщательно вымыть лапы животного с мылом сразу после возвращения домой. Если дезинсекция прошла менее часа назад, лучше обратиться к ветеринару при появлении зуда.

Влияет ли химия на краснокнижные виды растений?

Специалисты используют селективные препараты. Цель — насекомые-вредители, при этом редкая флора, подобная той, что находят в заповедных бухтах Анапы, остается в безопасности.

Будут ли повторные обработки в 2026 году?

График зависит от популяции насекомых. Если первая волна не уничтожит всех вредителей, возможен повторный выезд служб в августе.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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