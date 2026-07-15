Ученики вернутся в другое место: Наро-Фоминск завершает масштабную перестройку школы

Школа № 6 в Наро-Фоминске готовится к приему учеников после капитального ремонта. Строители планируют завершить все основные работы в здании до конца августа.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Учитель с букетом

Сейчас на объекте работают 70 человек. Ремонт идет сразу в нескольких зонах: в спортзале, на кровле и в учебных классах верхних этажей. В спортзале рабочие подготовили основание и уложили утеплитель. На крыше смонтировали изоляционный слой и заливают бетонную стяжку.

В блоке "А" на втором и третьем этажах закончили черновые работы. Здесь уже проложили инженерные коммуникации, обшили стены гипсокартоном и залили наливной пол. Сейчас бригады монтируют SML-панели — этот материал не горит и гасит шум. После этого установят подвесные потолки, светильники, розетки и уложат линолеум. По такому же графику пройдут работы и на первом этаже.

Участок работ Статус и следующие шаги Фасад Готов на 90%, осталось доделать входные группы Спортзал Уложен утеплитель, идет заливка пола Кровля Смонтирован "пирог", идет заливка стяжки Учебные блоки Идет чистовая отделка и монтаж панелей

"Чистовые работы завершат до конца августа, после чего строители приступят к благоустройству школьного двора — газонов и пешеходных дорожек", — сообщил представитель подрядной организации Александр Кавторин.

Для жителей Наро-Фоминска обновление школы означает не только новый облик здания, но и создание более безопасной среды для детей за счет использования современных огнестойких материалов и обновления инженерных сетей.