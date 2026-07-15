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Черное и Азовское моря окрасились в черный: на береговой линии Кубани экстренно работают службы

Россия » Юг

Черное и Азовское побережья Кубани зачищают от мазутных пятен. Основной удар стихии пришелся на пляжи Темрюкского района и Приморско-Ахтарского округа. Специалисты экстренных служб зачищают береговую линию по сантиметрам, чтобы остановить распространение мазута в разгар курортного сезона 2026 года.

Темная вода
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Темная вода

География загрязнения: от Ильича до Голубицкой

В Темрюкском районе наиболее пострадал участок между портом "Кавказ" и поселком Ильич. Здесь нефтепродукты уже собрали и упаковали в герметичные мешки. Грунт готовят к отправке на спецпредприятия, где его ожидает окончательная утилизация. Однако расслабляться рано: мазут на пляжах Кубани обнаружили в новых локациях — между Кучугурами и станицей Голубицкой.

На этом отрезке длиной 1,3 километра фиксируют мелкие фракции мазута. Вязкие частицы размером до пяти сантиметров распределены по кромке воды. К уборке подключили спасателей и сотрудников местных администраций. Ситуация осложняется тем, что инфляция и потребительские цены в регионе и без того оказывают давление на туристический сектор, а закрытие участков для купания создает дополнительные риски для бизнеса.

"Для минимизации экологического ущерба в Азовском море крайне важно не допустить вторичного загрязнения при смыве фракций штормовой волной. Текущая концентрация мазута в песке требует глубокой рекультивации прибрежной зоны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Инженерная защита и утилизация грунта

В Приморско-Ахтарском округе фронт работ развернут на 750 квадратных метрах берега. В качестве преграды для нефтепродуктов спасатели выставили 800 метров специальных защитных сетей. Эта мера должна "запереть" пятна в прибрежной зоне, не давая им уйти в открытое море.

Локация Статус работ
Порт "Кавказ" — Ильич Сбор завершен, ожидается вывоз грунта
Кучугуры — Голубицкая Активная очистка полосы длиной 1,3 км
Приморско-Ахтарск Установка 800 м защитных бонов

Общая группировка сил составляет 139 человек и 21 единицу спецтехники. Несмотря на масштаб, власти принципиально отказываются от помощи волонтеров. Весь цикл — от сбора до погрузки — выполняют профессионалы из "Кубань-СПАС" и МЧС. Это связано с токсичностью мазута и необходимостью соблюдения строгого регламента безопасности, чтобы не превратить редкие виды морской растительности в мертвую зону.

Ответы на популярные вопросы

Почему к уборке не пускают волонтеров?

Нефтепродукты являются токсичными отходами. Для работы с ними требуются специальные костюмы, респираторы и навыки обращения с опасными веществами, которыми волонтеры не обладают.

Как долго продлится запрет на купание?

Ограничения снимаются только после того, как пробы воды в аккредитованных лабораториях Роспотребнадзора подтвердят соответствие гигиеническим нормативам.

Безопасно ли находиться рядом с местом сбора мазута?

Рекомендуется соблюдать дистанцию от зон работы техники. Пары мазута при высокой температуре могут вызвать недомогание.

Куда увозят собранный загрязненный песок?

Грунт доставляют на лицензированные полигоны, где его подвергают термической обработке или биологической деструкции для нейтрализации химии.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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