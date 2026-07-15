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Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи

Россия » Центр » Тверь

Поисковые отряды в Тверской области обнаружили уникальный артефакт в вещах советского бойца. Под Зубцовом, в районе села Гредякино, было вскрыто санитарное захоронение 1942 года. Среди останков 62 красноармейцев специалисты нашли зеркальце с двойным дном. Внутри скрывалась записка, написанная на корейском языке системой хангыль.

Рука в ватнике с чертежом
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рука в ватнике с чертежом

Тайна корейского текста

Изначально исследователи приняли символы за декоративный узор. Однако детальный осмотр подтвердил наличие структурированного текста. Среди версий происхождения — религиозный трактат или рецепт народной медицины. Находка актуализирует вопрос о "корейском следе" в рядах РККА на Ржевско-Вяземском направлении.

"Наличие корейской письменности в вещах солдата под Зубцовом — случай исключительный. Это может указывать на участие в боях выходцев с Дальнего Востока или бойцов, сохранивших культурную связь с общинами переселенцев. Такие артефакты требуют лингвистической экспертизы, так как могут быть личным оберегом или молитвой", — предположила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Восстановление имен

Помимо зеркальца, поисковики извлекли личные медальоны и предметы с инициалами. Это позволит идентифицировать личности погибших и начать поиск их родственников. 

Находка Значение для истории
Зеркальце-тайник Свидетельство мультикультурного состава армии
Личные медальоны Шанс на исключение бойцов из списков пропавших

Важность работы поисковиков подчеркивается интересом к истории региона. 

"Любые находки в Тверской области, будь то военные архивы или археологические артефакты, нуждаются в правильной правовой фиксации. Это предотвращает расхищение памятников и помогает сохранять культурный слой для будущих поколений", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Откуда у советского солдата могла быть записка на корейском?

В рядах РККА служили представители десятков национальностей, включая депортированных с Дальнего Востока корейцев, которые стремились на фронт.

Где именно нашли захоронение?

Работы велись в селе Гредякино Тверской области, это одно из мест ожесточенных боев 1942 года.

Что будет с останками дальше?

После проведения экспертиз и попыток идентификации солдат торжественно захоронят с воинскими почестями.

Есть ли другие подобные находки?

Ранее под Псковом в болоте обнаружили армейский сейф со знаменем и документами, что также считается редкой удачей.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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