Люберцы в шоке от масштабов: новый медцентр изменит привычный маршрут тысяч горожан

В Люберцах на улице Юности до конца года откроют новую поликлинику смешанного типа. Здание готово, сейчас там монтируют оборудование, расставляют мебель и завершают работы по благоустройству территории.
Медицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Под наблюдение врачей попадут около десяти тысяч жителей округа. Для тех, кто живет в новом микрорайоне, особенно важным станет открытие акушерско-гинекологического отделения на седьмом этаже.
|Этаж
|Назначение / Оборудование
|2
|Рентген-отделение: компьютерный томограф, маммограф, два рентген-аппарата, два флюорографа
|5
|Дневной стационар для детей
|7
|Акушерско-гинекологическое отделение
|8
|Дневной стационар для взрослых
|9
|Администрация, технические службы, актовый зал
Внутри здания предусмотрена система навигации, чтобы пациенты могли быстро найти нужный кабинет. Снаружи уже подготовили парковку, высадили деревья и кустарники, установили вывески.
"В поликлинике идет монтаж слаботочных систем. Рабочие расставляют мебель и наводят порядок в помещениях", — сообщил заместитель начальника управления строительства администрации округа Константин Виват.
Запуск поликлиники позволит жителям района проходить диагностику и лечение рядом с домом, не выезжая в другие части города.
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