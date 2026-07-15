Люберцы в шоке от масштабов: новый медцентр изменит привычный маршрут тысяч горожан

В Люберцах на улице Юности до конца года откроют новую поликлинику смешанного типа. Здание готово, сейчас там монтируют оборудование, расставляют мебель и завершают работы по благоустройству территории.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ поликлиника

Медицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Под наблюдение врачей попадут около десяти тысяч жителей округа. Для тех, кто живет в новом микрорайоне, особенно важным станет открытие акушерско-гинекологического отделения на седьмом этаже.

Этаж Назначение / Оборудование 2 Рентген-отделение: компьютерный томограф, маммограф, два рентген-аппарата, два флюорографа 5 Дневной стационар для детей 7 Акушерско-гинекологическое отделение 8 Дневной стационар для взрослых 9 Администрация, технические службы, актовый зал

Внутри здания предусмотрена система навигации, чтобы пациенты могли быстро найти нужный кабинет. Снаружи уже подготовили парковку, высадили деревья и кустарники, установили вывески.

"В поликлинике идет монтаж слаботочных систем. Рабочие расставляют мебель и наводят порядок в помещениях", — сообщил заместитель начальника управления строительства администрации округа Константин Виват.

Запуск поликлиники позволит жителям района проходить диагностику и лечение рядом с домом, не выезжая в другие части города.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова