Старые нормы больше не работают: Бугуруслан изменил подход к подаче воды в соцобъекты

В Бугуруслане завершают реконструкцию водонасосной станции № 3. Работы ведут в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Строители планируют сдать объект до конца текущего сезона.

Фото: Wikimedia Commons by Marlon Felippe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ капли воды

Старое оборудование станции износилось, а качество подаваемой воды перестало отвечать санитарным нормам. Сейчас подрядчик выполнил более 82% всего объема работ. На объекте построили станцию водоочистки, заменили резервуар чистой воды объемом 3,4 тыс. куб. м и переложили 900 метров сетей.

Обновление станции затронет около четверти жителей Бугуруслана — 11,5 тыс. человек, а также жителей села Михайловка. Чистая вода поступит в четыре школы, три детских сада, библиотеку, четыре медицинских учреждения и отделение Почты России.

Масштаб обновления сетей в регионе

По данным правительства Оренбургской области, в текущем году капитальный ремонт охватит 19 объектов водо- и теплоснабжения в 13 муниципалитетах. В Абдулино и Бузулуке обновляют тепловые сети, а в Гае, Медногорске, Сорочинске, Асекеево и ряде других населенных пунктов работают над водопроводом. Также в Саракташе и Шарлыке строят три новые блочно-модульные котельные.

Показатель Текущий год Прошлый год Протяженность водопроводных сетей 65,4 км 25 км Протяженность тепловых сетей 5,5 км — Количество охваченных муниципалитетов 13 10

"В этом году капитально отремонтируют 19 объектов водо- и теплоснабжения в 13 муниципалитетах", — сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Увеличение темпов реконструкции сетей в два с лишним раза по сравнению с прошлым годом позволит сократить потери воды в магистралях и снизить количество аварийных отключений в жилом секторе и социальных учреждениях.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова