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Старые нормы больше не работают: Бугуруслан изменил подход к подаче воды в соцобъекты

Россия » Поволжье » Оренбург

В Бугуруслане завершают реконструкцию водонасосной станции № 3. Работы ведут в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Строители планируют сдать объект до конца текущего сезона.

капли воды
Фото: Wikimedia Commons by Marlon Felippe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
капли воды

Старое оборудование станции износилось, а качество подаваемой воды перестало отвечать санитарным нормам. Сейчас подрядчик выполнил более 82% всего объема работ. На объекте построили станцию водоочистки, заменили резервуар чистой воды объемом 3,4 тыс. куб. м и переложили 900 метров сетей.

Обновление станции затронет около четверти жителей Бугуруслана — 11,5 тыс. человек, а также жителей села Михайловка. Чистая вода поступит в четыре школы, три детских сада, библиотеку, четыре медицинских учреждения и отделение Почты России.

Масштаб обновления сетей в регионе

По данным правительства Оренбургской области, в текущем году капитальный ремонт охватит 19 объектов водо- и теплоснабжения в 13 муниципалитетах. В Абдулино и Бузулуке обновляют тепловые сети, а в Гае, Медногорске, Сорочинске, Асекеево и ряде других населенных пунктов работают над водопроводом. Также в Саракташе и Шарлыке строят три новые блочно-модульные котельные.

Показатель Текущий год Прошлый год
Протяженность водопроводных сетей 65,4 км 25 км
Протяженность тепловых сетей 5,5 км
Количество охваченных муниципалитетов 13 10

"В этом году капитально отремонтируют 19 объектов водо- и теплоснабжения в 13 муниципалитетах", — сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Увеличение темпов реконструкции сетей в два с лишним раза по сравнению с прошлым годом позволит сократить потери воды в магистралях и снизить количество аварийных отключений в жилом секторе и социальных учреждениях.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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