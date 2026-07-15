Бензин довёл до выстрела: в Челябинске обычная очередь на заправке превратилась в криминальную драму

Очередь за бензином на одной из АЗС Челябинска закончилась стрельбой. Ссора двух водителей переросла в вооруженный конфликт, в результате которого один человек оказался в больнице, а второй — в отделении полиции. Суровость рабочих кварталов мегаполиса вновь напомнила о себе звоном гильз и воем сирен.
Инцидент произошел 11 июля. Как сообщают очевидцы, один из автомобилистов попытался проехать к топливному пистолету, минуя общую очередь. Это вызвало вполне ожидаемое негодование у других водителей. Словесная перепалка быстро потеряла цивилизованные рамки. Молодой человек 2000 года рождения, не найдя веских аргументов в споре, достал, по предварительным данным, травматический пистолет и открыл огонь по оппоненту 1976 года рождения.
"В подобных дорожных спорах закон всегда на стороне того, кто сохраняет спокойствие. Применение оружия для решения вопроса приоритета проезда — это кратчайший путь к тюремному сроку. Административные споры решаются через ГИБДД, а не через насилие", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
После выстрела стрелок скрылся, а пострадавший был экстренно госпитализирован в областную клиническую больницу №3 с телесными повреждениями. Оперативники уголовного розыска сработали быстро: подозреваемого вычислили и задержали. Сейчас полиция ищет само оружие, от которого парень, скорее всего, успел избавиться.
Пока дело возбуждено по части 1 статьи 116 УК РФ "Побои". Однако квалификация может измениться в зависимости от тяжести ранений, которые зафиксируют медики.
"Конфликты на почве несоблюдения очередности нередко становятся триггером для проявления скрытой агрессии. Челябинск — город с напряженным ритмом, но это не оправдывает переход к силовым методам. Для региональных властей это сигнал к усилению патрулирования общественных зон и АЗС", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.
Задержанному грозит не только судимость, но и аннулирование всех разрешений на оружие, если таковые имелись.
|Параметр
|Что меняется
|Статус подозреваемого
|Задержан, возбуждено уголовное дело
|Оружие
|Предположительно травматическое, в розыске
|Пострадавший
|Мужчина 1976 г. р., госпитализирован в ОКБ №3
Минимально — статья за побои или хулиганство, максимально — реальный срок за причинение вреда здоровью средней или тяжелой степени.
Нет, применение оружия допустимо только при реальной угрозе жизни. Словесный конфликт или толчок такой угрозой не считаются.
Не выходить из машины, вызвать полицию и зафиксировать номера автомобиля агрессора на регистратор.
Системы видеонаблюдения на современных заправках фиксируют лица и госномера всех посетителей, что позволяет вычислить нарушителя за считанные часы.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.