Бензин довёл до выстрела: в Челябинске обычная очередь на заправке превратилась в криминальную драму

Очередь за бензином на одной из АЗС Челябинска закончилась стрельбой. Ссора двух водителей переросла в вооруженный конфликт, в результате которого один человек оказался в больнице, а второй — в отделении полиции. Суровость рабочих кварталов мегаполиса вновь напомнила о себе звоном гильз и воем сирен.

Фото: https://stroi.mos.ru/gallery/4406 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence Здание отдела МВД России

Развязка на бензоколонке

Инцидент произошел 11 июля. Как сообщают очевидцы, один из автомобилистов попытался проехать к топливному пистолету, минуя общую очередь. Это вызвало вполне ожидаемое негодование у других водителей. Словесная перепалка быстро потеряла цивилизованные рамки. Молодой человек 2000 года рождения, не найдя веских аргументов в споре, достал, по предварительным данным, травматический пистолет и открыл огонь по оппоненту 1976 года рождения.

"В подобных дорожных спорах закон всегда на стороне того, кто сохраняет спокойствие. Применение оружия для решения вопроса приоритета проезда — это кратчайший путь к тюремному сроку. Административные споры решаются через ГИБДД, а не через насилие", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

После выстрела стрелок скрылся, а пострадавший был экстренно госпитализирован в областную клиническую больницу №3 с телесными повреждениями. Оперативники уголовного розыска сработали быстро: подозреваемого вычислили и задержали. Сейчас полиция ищет само оружие, от которого парень, скорее всего, успел избавиться.

Уголовный финал и статьи

Пока дело возбуждено по части 1 статьи 116 УК РФ "Побои". Однако квалификация может измениться в зависимости от тяжести ранений, которые зафиксируют медики.

"Конфликты на почве несоблюдения очередности нередко становятся триггером для проявления скрытой агрессии. Челябинск — город с напряженным ритмом, но это не оправдывает переход к силовым методам. Для региональных властей это сигнал к усилению патрулирования общественных зон и АЗС", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Задержанному грозит не только судимость, но и аннулирование всех разрешений на оружие, если таковые имелись.

Параметр Что меняется Статус подозреваемого Задержан, возбуждено уголовное дело Оружие Предположительно травматическое, в розыске Пострадавший Мужчина 1976 г. р., госпитализирован в ОКБ №3

Ответы на популярные вопросы

Что грозит стрелку за стрельбу на заправке?

Минимально — статья за побои или хулиганство, максимально — реальный срок за причинение вреда здоровью средней или тяжелой степени.

Можно ли применять травматику для самообороны в очереди?

Нет, применение оружия допустимо только при реальной угрозе жизни. Словесный конфликт или толчок такой угрозой не считаются.

Что делать, если на АЗС назревает конфликт?

Не выходить из машины, вызвать полицию и зафиксировать номера автомобиля агрессора на регистратор.

Как полиция нашла скрывшегося водителя?

Системы видеонаблюдения на современных заправках фиксируют лица и госномера всех посетителей, что позволяет вычислить нарушителя за считанные часы.

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