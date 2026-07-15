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Мест на всех не хватит: масштабное расширение школ в Подмосковье изменит расклад сил к сентябрю

Россия » Центр » Московская область

К началу учебного года в Подмосковье откроются 14 новых школ, а еще 48 заведений примут учеников после капитального ремонта. Всего в регионе появится более 11,3 тысячи дополнительных мест, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Строительство новых объектов завершено на 85%.

Урок географии в классе
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Урок географии в классе
Город / Район Объект и вместимость Особенности
Котельники Школа (2,1 тыс. мест) и детский сад (350 мест) 4 спортзала, 2 библиотеки, мастерские
Ленинский округ Школа (1675 мест) 67 кластеров, столовая с террасой, школьный огород
Химки (Подрезково) Школа (1100 мест) Бассейн, лаборатории, футбольное поле
Люберцы и Лосино-Петровск Две школы по 1,1 тыс. мест ЖК "Новые Островцы" и мкр. Лукино-Варино
Подольск Пристройка к школе № 16 (580 мест) Новые игровые и спортивные площадки

Капитальный ремонт и благоустройство

Параллельно с новым строительством обновляют 48 учебных заведений. В 36 школах работы идут по нацпроекту "Молодежь и дети". Самым крупным объектом стала гимназия № 5 в Дзержинске: здесь ремонтируют два корпуса и бассейн, обновляют спортплощадку и прилегающую территорию.

В Можайском округе ремонт школы "Созвездие Вента" в деревне Мокрое дополнят художественным оформлением. Мастера из студии Алексея Шилова украсят стены первого и второго этажей сграффито — декоративными изображениями из слоев цветной штукатурки.

"Все школы, которые мы обновляем, держим на контроле, чтобы все было сдано в срок и наши дети учились в комфортных и современных условиях", — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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