К началу учебного года в Подмосковье откроются 14 новых школ, а еще 48 заведений примут учеников после капитального ремонта. Всего в регионе появится более 11,3 тысячи дополнительных мест, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Строительство новых объектов завершено на 85%.
|Город / Район
|Объект и вместимость
|Особенности
|Котельники
|Школа (2,1 тыс. мест) и детский сад (350 мест)
|4 спортзала, 2 библиотеки, мастерские
|Ленинский округ
|Школа (1675 мест)
|67 кластеров, столовая с террасой, школьный огород
|Химки (Подрезково)
|Школа (1100 мест)
|Бассейн, лаборатории, футбольное поле
|Люберцы и Лосино-Петровск
|Две школы по 1,1 тыс. мест
|ЖК "Новые Островцы" и мкр. Лукино-Варино
|Подольск
|Пристройка к школе № 16 (580 мест)
|Новые игровые и спортивные площадки
Параллельно с новым строительством обновляют 48 учебных заведений. В 36 школах работы идут по нацпроекту "Молодежь и дети". Самым крупным объектом стала гимназия № 5 в Дзержинске: здесь ремонтируют два корпуса и бассейн, обновляют спортплощадку и прилегающую территорию.
В Можайском округе ремонт школы "Созвездие Вента" в деревне Мокрое дополнят художественным оформлением. Мастера из студии Алексея Шилова украсят стены первого и второго этажей сграффито — декоративными изображениями из слоев цветной штукатурки.
"Все школы, которые мы обновляем, держим на контроле, чтобы все было сдано в срок и наши дети учились в комфортных и современных условиях", — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.