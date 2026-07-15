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Паника в отделениях банков: что предопределило всплеск спроса на наличность в Севастополе

Россия » Юг » Севастополь

Банковская система Севастополя работает в обычном режиме, несмотря на введённый в городе режим чрезвычайной ситуации. Жителям не нужно опустошать банкоматы или снимать все сбережения с карт — наличности в отделениях и терминалах достаточно.

Банкомат
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банкомат

О текущей ситуации в эфире программы "Есть тема" рассказал управляющий севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян. Он отметил, что первый всплеск ажиотажного спроса, который возник сразу после отключения электричества, уже прошёл.

"Мы делаем всё, чтобы клиенты могли получить наличность в кассе и банкоматах. С валютой перебоев нет, её можно покупать и продавать", — сообщил Арсен Тананян.

По словам управляющего, банкоматы остаются доступными даже при отсутствии электроэнергии благодаря альтернативным источникам бесперебойного питания.

Кредиты и ипотека

Режим ЧС не изменил условия кредитования. Ипотека, потребительские займы и кредитные карты выдаются на прежних условиях. Основным требованием к заёмщику остаётся наличие стабильного дохода и официального трудоустройства. При возникновении сложностей банки готовы предоставить кредитные каникулы.

"Никаких ограничений в части выдачи потребительских кредитов, кредитных карт или ипотеки сейчас нет", — заверил Арсен Тананян.

Финансовый резерв и психология

Стремление иметь наличные деньги в периоды нестабильности естественно, особенно для старшего поколения. Молодёжь чаще полагается на банковские приложения. Старший преподаватель кафедры экономики севастопольского филиала МГУ Анна Заплава пояснила, что деньги "под подушкой" остаются самой ликвидной формой средств в экстренных ситуациях.

При этом экономист предупредила: кредитные обязательства остаются обязательными. В обычное время рекомендуется держать резерв на платежи на 1-2 месяца, но в условиях режима ЧС этот запас стоит увеличить до 3-4 месяцев.

Почему возник дефицит наличности

Повышенный спрос на деньги зафиксировали после массированной атаки ВСУ в ночь с 24 на 25 июня, когда Севастополь остался без света. В тот период многие магазины и торговые точки перешли на расчёты только наличными, из-за чего деньги в банкоматах заканчивались быстрее обычного. Власти региона тогда заявили, что запас средств в городе достаточен, а инкассация работает в штатном режиме.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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