Заправки в Пермском крае открылись: жесткие ограничения заставили водителей сменить привычки

Сеть АЗС "Нефтехимпром" возобновляет продажи топлива в нескольких муниципалитетах Пермского края. Первыми заправки откроются сегодня вечером в Горнозаводске и Добрянке, а 16 июля бензин поступит в Нытве и на часть станций в Перми.
Чтобы избежать дефицита, компания ввела временные лимиты на покупку горючего для частных лиц. За раз водители могут забрать не более 20 литров бензина (допускается налив в канистры) и до 200 литров дизельного топлива. В "Нефтехимпроме" сообщили, что закупка топлива стала возможной благодаря поддержке краевых властей.
Параллельно с этим растет нагрузка на другие сети. По данным регионального оперштаба, "Лукойл" вывел на смены максимум сотрудников, чтобы справиться с потоком клиентов. Спрос на бензин на заправках этой сети вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.
Для предотвращения перебоев с топливом компании перестраивают логистику, корректируя графики и маршруты бензовозов.
|Параметр
|Условие / Значение
|Лимит на бензин (физлица)
|до 20 литров
|Лимит на дизель (физлица)
|до 200 литров
|Рост продаж на АЗС "Лукойл"
|+34% к прошлому году
"Закупить бензин помогли краевые власти", — сообщили в "Нефтехимпроме".
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.