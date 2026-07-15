Заправки в Пермском крае открылись: жесткие ограничения заставили водителей сменить привычки

Сеть АЗС "Нефтехимпром" возобновляет продажи топлива в нескольких муниципалитетах Пермского края. Первыми заправки откроются сегодня вечером в Горнозаводске и Добрянке, а 16 июля бензин поступит в Нытве и на часть станций в Перми.

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Чтобы избежать дефицита, компания ввела временные лимиты на покупку горючего для частных лиц. За раз водители могут забрать не более 20 литров бензина (допускается налив в канистры) и до 200 литров дизельного топлива. В "Нефтехимпроме" сообщили, что закупка топлива стала возможной благодаря поддержке краевых властей.

Параллельно с этим растет нагрузка на другие сети. По данным регионального оперштаба, "Лукойл" вывел на смены максимум сотрудников, чтобы справиться с потоком клиентов. Спрос на бензин на заправках этой сети вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.

Для предотвращения перебоев с топливом компании перестраивают логистику, корректируя графики и маршруты бензовозов.

Параметр Условие / Значение Лимит на бензин (физлица) до 20 литров Лимит на дизель (физлица) до 200 литров Рост продаж на АЗС "Лукойл" +34% к прошлому году

"Закупить бензин помогли краевые власти", — сообщили в "Нефтехимпроме".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов