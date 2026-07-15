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Заправки в Пермском крае открылись: жесткие ограничения заставили водителей сменить привычки

Россия » Поволжье » Пермь

Сеть АЗС "Нефтехимпром" возобновляет продажи топлива в нескольких муниципалитетах Пермского края. Первыми заправки откроются сегодня вечером в Горнозаводске и Добрянке, а 16 июля бензин поступит в Нытве и на часть станций в Перми.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Чтобы избежать дефицита, компания ввела временные лимиты на покупку горючего для частных лиц. За раз водители могут забрать не более 20 литров бензина (допускается налив в канистры) и до 200 литров дизельного топлива. В "Нефтехимпроме" сообщили, что закупка топлива стала возможной благодаря поддержке краевых властей.

Параллельно с этим растет нагрузка на другие сети. По данным регионального оперштаба, "Лукойл" вывел на смены максимум сотрудников, чтобы справиться с потоком клиентов. Спрос на бензин на заправках этой сети вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.

Для предотвращения перебоев с топливом компании перестраивают логистику, корректируя графики и маршруты бензовозов.

Параметр Условие / Значение
Лимит на бензин (физлица) до 20 литров
Лимит на дизель (физлица) до 200 литров
Рост продаж на АЗС "Лукойл" +34% к прошлому году

"Закупить бензин помогли краевые власти", — сообщили в "Нефтехимпроме".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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