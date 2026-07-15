Тверская область в тревоге: в свинине нашли опасный препарат, который мог попасть на столы жителей

Свинина с "сюрпризом" могла попасть на столы жителей Тверской области прямо из убойного цеха. Лабораторный контроль выявил в мясе препарат, который превращает обычный ужин в прямую угрозу здоровью. Речь идет о лекарствах, применяемых для лечения скота от паразитов, но категорически запрещенных к употреблению человеком вместе с пищей.
Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" обнаружили в пробах охлажденной свинины альбендазол. Это мощное противогельминтное средство. Его наличие в мышечной ткани животного означает одно: фермеры либо не выдержали сроки вывода лекарства из организма перед убоем, либо грубо нарушили санитарные регламенты. Для покупателя такой продукт опасен аллергическими реакциями и тяжелыми расстройствами ЖКТ.
"Химическое загрязнение мяса продуктами распада ветеринарных препаратов бьет по печени и микрофлоре кишечника человека. Если у потребителя есть предрасположенность к аллергии, последствия могут быть непредсказуемыми — от кожных высыпаний до анафилактического шока", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Пробы отбирались непосредственно в месте убоя. Это позволило вовремя перехватить опасную партию до того, как она разошлась по прилавкам.
Данные о нарушении уже направлены в Россельхознадзор. Ведомство инициировало проверку производителя. В условиях, когда аграрный сектор получает серьезную поддержку от государства, требования к биологической безопасности только ужесточаются.
|Параметр
|Детали инцидента
|Тип угрозы
|Альбендазол (противопаразитарное средство)
|Локация отбора
|Место убоя в Тверской области
|Риски для человека
|Поражение ЖКТ, токсические реакции, аллергия
"Такие находки свидетельствуют о системных пробелах в ветеринарном контроле на конкретном предприятии. Игнорирование правил безопасности ради ускорения оборота продукции ведет к продовольственным рискам всей области", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Контроль качества продуктов питания в регионе остается приоритетом, особенно на фоне реализации национальных проектов в здравоохранении. Чем меньше опасной свинины попадет в магазины, тем меньше будет нагрузка на новые больничные комплексы, которые сейчас активно возводятся в Тверской области.
Животным дают этот препарат для лечения от глистов. Если убой происходит раньше, чем лекарство полностью выводится из организма естественным путем, оно остается в тканях.
Нет, обычная варка или жарка не разрушают химические соединения альбендазола до безопасного уровня. Мясо признается браком и подлежит утилизации.
Визуально или на вкус определить наличие лекарства невозможно. Единственная гарантия — наличие ветеринарных клейм и справок о проверке партии в лаборатории.
Партия мяса изымается. Предприятию грозят крупные штрафы и временная приостановка деятельности до устранения нарушений санитарных норм.
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