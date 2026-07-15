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Тверская область в тревоге: в свинине нашли опасный препарат, который мог попасть на столы жителей

Россия » Центр » Тверь

Свинина с "сюрпризом" могла попасть на столы жителей Тверской области прямо из убойного цеха. Лабораторный контроль выявил в мясе препарат, который превращает обычный ужин в прямую угрозу здоровью. Речь идет о лекарствах, применяемых для лечения скота от паразитов, но категорически запрещенных к употреблению человеком вместе с пищей.

Кусок свинины
Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусок свинины

Ветеринарный яд в тарелке

Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" обнаружили в пробах охлажденной свинины альбендазол. Это мощное противогельминтное средство. Его наличие в мышечной ткани животного означает одно: фермеры либо не выдержали сроки вывода лекарства из организма перед убоем, либо грубо нарушили санитарные регламенты. Для покупателя такой продукт опасен аллергическими реакциями и тяжелыми расстройствами ЖКТ.

"Химическое загрязнение мяса продуктами распада ветеринарных препаратов бьет по печени и микрофлоре кишечника человека. Если у потребителя есть предрасположенность к аллергии, последствия могут быть непредсказуемыми — от кожных высыпаний до анафилактического шока", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Пробы отбирались непосредственно в месте убоя. Это позволило вовремя перехватить опасную партию до того, как она разошлась по прилавкам.

Как продукция проходит фильтрацию

Данные о нарушении уже направлены в Россельхознадзор. Ведомство инициировало проверку производителя. В условиях, когда аграрный сектор получает серьезную поддержку от государства, требования к биологической безопасности только ужесточаются.

Параметр Детали инцидента
Тип угрозы Альбендазол (противопаразитарное средство)
Локация отбора Место убоя в Тверской области
Риски для человека Поражение ЖКТ, токсические реакции, аллергия

"Такие находки свидетельствуют о системных пробелах в ветеринарном контроле на конкретном предприятии. Игнорирование правил безопасности ради ускорения оборота продукции ведет к продовольственным рискам всей области", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Контроль качества продуктов питания в регионе остается приоритетом, особенно на фоне реализации национальных проектов в здравоохранении. Чем меньше опасной свинины попадет в магазины, тем меньше будет нагрузка на новые больничные комплексы, которые сейчас активно возводятся в Тверской области.

Ответы на популярные вопросы

Как альбендазол попадает в мясо?

Животным дают этот препарат для лечения от глистов. Если убой происходит раньше, чем лекарство полностью выводится из организма естественным путем, оно остается в тканях.

Можно ли уничтожить препарат термической обработкой?

Нет, обычная варка или жарка не разрушают химические соединения альбендазола до безопасного уровня. Мясо признается браком и подлежит утилизации.

Как потребителю распознать опасную свинину?

Визуально или на вкус определить наличие лекарства невозможно. Единственная гарантия — наличие ветеринарных клейм и справок о проверке партии в лаборатории.

Какие меры примут к производителю?

Партия мяса изымается. Предприятию грозят крупные штрафы и временная приостановка деятельности до устранения нарушений санитарных норм.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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