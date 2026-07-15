За квасом теперь идут с другим настроением: что произошло с ценами на Кубани

Летний зной на Кубани заставляет жителей региона активнее тратиться на прохладительные напитки и десерты. Анализ цен показал, что стоимость традиционного кваса и мороженого в Краснодарском крае обгоняет среднероссийские показатели. Покупателям приходится адаптироваться к новым ценникам, которые заметно выросли всего за один год. Разбираемся, какие факторы разогрели стоимость летнего ассортимента и как изменились привычки потребителей в этом сезоне.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квас

Квас в цифрах

Бутылка кваса объемом 1,5 литра теперь обходится россиянам в среднем в 141 рубль. За двенадцать месяцев этот напиток прибавил в цене 12,6%, что ощутимо ударило по кошельку любителей окрошки. В Краснодарском крае зафиксирована медианная стоимость на уровне 120 рублей. Хотя это ниже среднего чека по стране, местный рост на 9% подтверждает общую тенденцию подорожания прохладительных напитков.

Соседние регионы демонстрируют еще более высокие аппетиты ритейлеров. В Ставропольском крае за тот же объем просят 129 рублей, а в Ростовской области цена замерла на отметке 125 рублей. Кубань на этом фоне выглядит чуть доступнее, но общая динамика не радует покупателей.

"Инфляционные ожидания и логистические издержки напрямую отражаются на розничных ценниках в южных регионах", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мороженое дороже среднего

Ситуация с холодным лакомством в Краснодарском крае сложилась иначе. Мороженое в регионе стоит дороже, чем в среднем по России. Разрыв составляет всего один рубль, но сам факт превышения общероссийского уровня в аграрном крае вызывает вопросы у потребителей. Высокий спрос в туристический сезон позволяет продавцам удерживать планку цен на максимуме.

Напиток/Лакомство Стоимость на Юге (руб) Квас (Кубань) 120 Квас (Ставрополье) 129 Квас (Ростовская область) 125

"Курортный статус края диктует свои правила ценообразования, где наценка на уличную еду всегда выше стандартной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Почему растут цены

Основным драйвером будущего удорожания эксперты называют подготовку к введению акциза на квас, который заработает с 2025 года. Производители уже сейчас закладывают риски в текущую стоимость товара. Это создает превентивное давление на рынок, заставляя цифры на ценниках ползти вверх задолго до официальных изменений в налоговом кодексе.

Интересно, что в начале лета продажи в Краснодарском крае просели на 19%. Главным виновником стала дождливая погода, которая охладила пыл покупателей. Несмотря на снижение спроса, торговые сети не спешат устраивать распродажи, ожидая возвращения стабильной жары и наплыва туристов.

"Любые изменения в налогообложении напитков моментально считываются рынком и трансформируются в новые ценники на полках", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Федорова.