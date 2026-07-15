Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сила мысли стала командой: Китай первым начал устанавливать коммерческие мозговые чипы
NASA и 37 американских компаний начали разработку 41 технологии для освоения Луны и Марса
Всего 6 минут в день: простая тренировка на мышцы кора для идеального контура живота
Нежнее шелка, практичнее сатина: эта ткань превратит жаркую ночь в идеальный отдых
Стояли за бензином, а получили штраф: водителям объяснили, как его теперь отменить
Америка начала вычерпывать нефть из хранилищ: мировой рынок оказался на грани нового скачка
Он пришёл за сладким — и не ушёл: медведь превратил японский город в свою кладовую
Туман стер дорогу домой: российские туристы сутки остаются в смертельной ловушке среди гор Турции
Цены на иномарки пробивают психологическую черту: привычный выбор для россиян может резко сузиться

За квасом теперь идут с другим настроением: что произошло с ценами на Кубани

Россия » Юг » Краснодар

Летний зной на Кубани заставляет жителей региона активнее тратиться на прохладительные напитки и десерты. Анализ цен показал, что стоимость традиционного кваса и мороженого в Краснодарском крае обгоняет среднероссийские показатели. Покупателям приходится адаптироваться к новым ценникам, которые заметно выросли всего за один год. Разбираемся, какие факторы разогрели стоимость летнего ассортимента и как изменились привычки потребителей в этом сезоне.

Квас
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квас

Квас в цифрах

Бутылка кваса объемом 1,5 литра теперь обходится россиянам в среднем в 141 рубль. За двенадцать месяцев этот напиток прибавил в цене 12,6%, что ощутимо ударило по кошельку любителей окрошки. В Краснодарском крае зафиксирована медианная стоимость на уровне 120 рублей. Хотя это ниже среднего чека по стране, местный рост на 9% подтверждает общую тенденцию подорожания прохладительных напитков.

Соседние регионы демонстрируют еще более высокие аппетиты ритейлеров. В Ставропольском крае за тот же объем просят 129 рублей, а в Ростовской области цена замерла на отметке 125 рублей. Кубань на этом фоне выглядит чуть доступнее, но общая динамика не радует покупателей.

"Инфляционные ожидания и логистические издержки напрямую отражаются на розничных ценниках в южных регионах", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мороженое дороже среднего

Ситуация с холодным лакомством в Краснодарском крае сложилась иначе. Мороженое в регионе стоит дороже, чем в среднем по России. Разрыв составляет всего один рубль, но сам факт превышения общероссийского уровня в аграрном крае вызывает вопросы у потребителей. Высокий спрос в туристический сезон позволяет продавцам удерживать планку цен на максимуме.

Напиток/Лакомство Стоимость на Юге (руб)
Квас (Кубань) 120
Квас (Ставрополье) 129
Квас (Ростовская область) 125

"Курортный статус края диктует свои правила ценообразования, где наценка на уличную еду всегда выше стандартной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Почему растут цены

Основным драйвером будущего удорожания эксперты называют подготовку к введению акциза на квас, который заработает с 2025 года. Производители уже сейчас закладывают риски в текущую стоимость товара. Это создает превентивное давление на рынок, заставляя цифры на ценниках ползти вверх задолго до официальных изменений в налоговом кодексе.

Интересно, что в начале лета продажи в Краснодарском крае просели на 19%. Главным виновником стала дождливая погода, которая охладила пыл покупателей. Несмотря на снижение спроса, торговые сети не спешат устраивать распродажи, ожидая возвращения стабильной жары и наплыва туристов.

"Любые изменения в налогообложении напитков моментально считываются рынком и трансформируются в новые ценники на полках", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Федорова.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, юрист Светлана Федорова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Авто
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Калининградская область
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Последние материалы
Всего 6 минут в день: простая тренировка на мышцы кора для идеального контура живота
Нежнее шелка, практичнее сатина: эта ткань превратит жаркую ночь в идеальный отдых
Стояли за бензином, а получили штраф: водителям объяснили, как его теперь отменить
Америка начала вычерпывать нефть из хранилищ: мировой рынок оказался на грани нового скачка
Он пришёл за сладким — и не ушёл: медведь превратил японский город в свою кладовую
Туман стер дорогу домой: российские туристы сутки остаются в смертельной ловушке среди гор Турции
Цены на иномарки пробивают психологическую черту: привычный выбор для россиян может резко сузиться
Гренландия, Исландия и Испания: полное солнечное затмение 12 августа станет базой для научных тестов
За квасом теперь идут с другим настроением: что произошло с ценами на Кубани
Экспорт перекрыли, топливо оставили внутри страны: власти сделали жесткий ход ради урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.